Türkiye Sigorta'dan sağlık çalışanlarına özel indirim!
Türkiye Sigorta, Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla sağlık çalışanlarına özel yüzde 15 indirim kampanyası başlattı.
Türkiye Sigorta, sağlık çalışanlarının sağlıklarını güvence altına almak adına Dünya Sağlık Haftası ile birlikte Fizyoterapistler Günü, Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Günü ile Ebeler Haftası'nın da nisan ayına denk gelmesi vesilesiyle sağlık çalışanlarına özel indirimler sunuyor.
Sağlık çalışanları, kampanya dahilinde nisan ayı boyunca Türkiye Sigorta'nın kendilerine özel tanımladığı kampanyayla Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndan (TSS) yüzde 15 indirimli yararlanabilecek.
İndirim kapsamındaki TSS ile yatarak ve ayakta tedavi teminatlarının yanı sıra check-up hizmetinden diş muayene paketine kadar birçok ücretsiz ek hizmetten faydalanabilecek.
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