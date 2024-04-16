  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye Sigorta'dan sağlık çalışanlarına özel indirim!
Ekonomi

Türkiye Sigorta'dan sağlık çalışanlarına özel indirim!

Yeniakit Publisher
2024-04-16 10:28:00 -
Türkiye Sigorta'dan sağlık çalışanlarına özel indirim!

Türkiye Sigorta, Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla sağlık çalışanlarına özel yüzde 15 indirim kampanyası başlattı.

Türkiye Sigorta, sağlık çalışanlarının sağlıklarını güvence altına almak adına Dünya Sağlık Haftası ile birlikte Fizyoterapistler Günü, Sağlık Teknisyen ve Teknikerleri Günü ile Ebeler Haftası'nın da nisan ayına denk gelmesi vesilesiyle sağlık çalışanlarına özel indirimler sunuyor.

Sağlık çalışanları, kampanya dahilinde nisan ayı boyunca Türkiye Sigorta'nın kendilerine özel tanımladığı kampanyayla Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'ndan (TSS) yüzde 15 indirimli yararlanabilecek.

İndirim kapsamındaki TSS ile yatarak ve ayakta tedavi teminatlarının yanı sıra check-up hizmetinden diş muayene paketine kadar birçok ücretsiz ek hizmetten faydalanabilecek.

O üniversite duyurdu: 144 personel alımı yapılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
O üniversite duyurdu: 144 personel alımı yapılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekonomi

O üniversite duyurdu: 144 personel alımı yapılacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilikten vazgeçmek mümkün
Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilikten vazgeçmek mümkün

Ekonomi

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilikten vazgeçmek mümkün

Kazancı Holding ve Aksa Grup Şirketleri’nin projesi "Enerjimiz Yarınlara"nın yeni dönemi Antalya ile başladı!
Kazancı Holding ve Aksa Grup Şirketleri’nin projesi “Enerjimiz Yarınlara”nın yeni dönemi Antalya ile başladı!

Ekonomi

Kazancı Holding ve Aksa Grup Şirketleri’nin projesi “Enerjimiz Yarınlara”nın yeni dönemi Antalya ile başladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23