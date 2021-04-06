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Ekonomi Türkiye Sigorta’dan okuma seferberliği
Ekonomi

Türkiye Sigorta’dan okuma seferberliği

“Okudukça Okutalım, Çocukları Kitapla Buluşturalım” projesini başlatan Türkiye Sigorta, çalışanları ve acentelerinin üç ay boyunca Kitapsepeti’nden yapacakları alışveriş ile üç köy okuluna toplam 1.500 kitap bağışlamayı hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 11:15:00 -
Türkiye Sigorta’dan okuma seferberliği

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Atilla Benli, projeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye Sigorta ailesi olarak ülkemize sunduğumuz katkıyı sadece ticari faaliyetlerimizle değil, sosyal yaşama sağlayacağımız değerle de yerine getirmeyi hedefliyoruz. İnsan odaklı anlayışımız çerçevesinde bu kapsamdaki projeler çok önemli yer tutuyor. KÖK Platformu ile yaptığımız iş birliği sayesinde okullarımıza kitap desteği vererek, çocuklarımıza okuma alışkanlığı ve sevgisi kazandırmayı, gülümsemelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye Sigorta çalışan ve acenteleri vereceği her 10 TL’lik siparişle köy okullarına kitap desteğinde bulunacak. Türkiye Sigorta ailesi olarak 22 Haziran tarihine kadar köy okullarımıza üç ayda 1.500 adet kitap bağışlamayı hedefliyoruz. Proje kapsamında bağışladığımız kitapları Kahramanmaraş’ta bulunan Tufanpaşa İlkokulu, Çağlayancerit İlkokulu ve Ekinözü Abdurrahim Karakoç İlkokulu öğrencilerimize göndereceğiz.”

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