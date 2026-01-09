  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak: “Erişilebilir ve ulaşılabilir sigortacılık için çalışıyoruz…”
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak: “Erişilebilir ve ulaşılabilir sigortacılık için çalışıyoruz…”

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak sigortalılarına değer katan çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Sigortalılarına değer katan çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak; “Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak sigortayı herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir kılmak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu doğrultuda; bireysel kasko ve sağlık sigortalarında 2026 yılı ilk aylarında fiyat artışına gitmeden, 2025 yılı fiyatları ile ilerleme kararı aldık. Ayrıca düzenlediğimiz BES kampanyası ile bireysel kasko, konut ve sağlık ürünlerimizde peşin fiyatına 12 taksit ve ek yüzde 10 indirim avantajlarımızla da sigorta ürünlerinin ulaşılabilir olması yönünde çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

