  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP seçim kaybetse bu kadar üzülmezdi! Alkollü içeceklere zam yağmuru

CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbul'da hayat durdu

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Turkcell Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Gazeteci Levent Gültekin, CHP belediyeciliğinin resmen içinden geçti: ‘Vizyonsuz Mansur’

Sanchez’ten Gazze için asker sinyali: İspanya barış gücüne hazır

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Yavaş'a su krizi tepkisi: Bu bir kuraklık değil, yönetim iflasıdır

Lodos vurdu, lüks tekneler Tuzla’da tuzla buz oldu! Onlarca tekne suya gömüldü

'Kadın da kadın’ diyen Kemalistler neredeydi? Zina rezaletinin dünü ve bugünü

İsrailli vekilden korku dolu itiraf: “Erdoğan geleceğin Osmanlı’sını kuruyor
Sosyal Medya Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye
Sosyal Medya

Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Özgür Özel'in "Ekrem İmamoğlu depreme karşı en iyi hazırlığı yapar, müthiş bir kentsel dönüşüm planı vardı" sözleri, İmamoğlu'nun geçmişteki kendi açıklamalarıyla çelişki oluşturdu.

Özgür Özel’in “Bugün Ekrem İmamoğlu'nu çıkarın depreme karşı hazırlığı en iyi yapar. Zaten bütün korkuları o, müthiş bir kentsel dönüşüm hazırlığı vardı.” Sözleri yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun geçmişteki sözleri ile yalanlandı.

Bir televizyon programında kendisine yöneltilen "Beş yılda İstanbul'u depreme hazırladınız mı!" sorusuna "Beş yılda nasıl hazırlarım, mümkün mü! 25 yıldır hazırlayamadılar, ben mi hazırlayacağım!" diyerek sitem eden İmamoğlu'nun bu çıkışı, Özgür Özel'in iddialarıyla taban tabana zıt bir tablo ortaya koydu. Özel'in övgü dolu sözlerine karşın İmamoğlu'nun beş yılın yetersizliğine vurgu yapması, akıllarda soru işareti bıraktı.

AK Parti’den CHP liderine sert tepki! Özgür Özel iftira üretim merkezi oldu
AK Parti’den CHP liderine sert tepki! Özgür Özel iftira üretim merkezi oldu

Siyaset

AK Parti’den CHP liderine sert tepki! Özgür Özel iftira üretim merkezi oldu

Gazeteci Levent Gültekin, CHP belediyeciliğinin resmen içinden geçti: ‘Vizyonsuz Mansur’
Gazeteci Levent Gültekin, CHP belediyeciliğinin resmen içinden geçti: ‘Vizyonsuz Mansur’

Gündem

Gazeteci Levent Gültekin, CHP belediyeciliğinin resmen içinden geçti: ‘Vizyonsuz Mansur’

CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbul'da hayat durdu
CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbul'da hayat durdu

Gündem

CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbul'da hayat durdu

CHP seçim kaybetse bu kadar üzülmezdi! Alkollü içeceklere zam yağmuru
CHP seçim kaybetse bu kadar üzülmezdi! Alkollü içeceklere zam yağmuru

Gündem

CHP seçim kaybetse bu kadar üzülmezdi! Alkollü içeceklere zam yağmuru

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

İmamoğlunun depreme karşı hazırlık yapamayacağı ile ilgili söylemlerini ben biliyorum da ;ÖZEL efendi nasıl bilmez,nasıl duymaz.Al sana Özel efendinin BİR YALANI DAHA.Kendi cepleri için hazırlık yapmışlar.

1 isi

CHP demek yalan sahtekarlık hırsızlık rüşvet boş boş vaad demek
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23