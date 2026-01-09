Özgür Özel’in o sözlerine İmamoğlu’ndan reddiye

Özgür Özel’in “Bugün Ekrem İmamoğlu'nu çıkarın depreme karşı hazırlığı en iyi yapar. Zaten bütün korkuları o, müthiş bir kentsel dönüşüm hazırlığı vardı.” Sözleri yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun geçmişteki sözleri ile yalanlandı.

Bir televizyon programında kendisine yöneltilen "Beş yılda İstanbul'u depreme hazırladınız mı!" sorusuna "Beş yılda nasıl hazırlarım, mümkün mü! 25 yıldır hazırlayamadılar, ben mi hazırlayacağım!" diyerek sitem eden İmamoğlu'nun bu çıkışı, Özgür Özel'in iddialarıyla taban tabana zıt bir tablo ortaya koydu. Özel'in övgü dolu sözlerine karşın İmamoğlu'nun beş yılın yetersizliğine vurgu yapması, akıllarda soru işareti bıraktı.