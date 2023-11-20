Topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle sürdürülebilirlik temelli hizmet anlayışını benimseyen Türkiye Sigorta, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Türkiye Sigorta’nın sürdürülebilirlik alanında attığı adımlara yer verilen raporda; 2022 yılında şirketin toplam prim üretiminin yüzde 123 artışla 235 milyar TL olarak gerçekleştiği belirtildi.

Gücünü adından alan Türkiye Sigorta’nın yenilikçi yaklaşımları, doğaya ve çevreye duyarlı uygulamaları ile sürdürülebilirlik alanında her geçen gün performansını arttırdığını söyleyen Türkiye Sigorta Yatırımcı İlişkileri Direktörü Umut Kovancı, “2022 yılında elde ettiğimiz tüm sonuçlar ‘sürdürülebilir liderlik’ yaklaşımımızın başarılı finansal sonuçları olarak hayat buldu. Amacımız, üretim ve kârlılıkta sürdürülebilir liderliğimizi güçlendirirken sigorta kültürünü ülkemizde yaygınlaştırmak ve sektörümüzü hak ettiği yere getirmektir. ‘Gelecek için pozitif sigortacılık’ vizyonu ışığında, sermaye öğelerimiz ile yarattığımız ve paylaştığımız değeri artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz sürdürülebilirlik uygulamalarımıza 2022 yılında da ara vermeden devam ettik.” dedi.

Sürdürülebilirlik alanında güçlü adımlar

Kurumsal sürdürülebilirlik kapsamında öncelikleri gözden geçirerek atacakları adımları belirlediklerini söyleyen Kovancı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İklim değişikliği ile mücadele kapsamında; yenilenebilir enerji projelerine teminat sağlıyor ve tarım sigortası ürünlerimiz ile çiftçilerimizin ürünlerini koruma altına alıyoruz. Operasyonel süreçlerimizde de çevresel etkimizi azaltacak uygulamaları devreye alıyoruz. İklim Değişikliği Stratejimiz doğrultusunda karbon ayak izimizi belirlemeye yönelik çalışmaların kapsamını Kapsam-3 emisyonların ölçümü ile genişlettik. Çalışma arkadaşlarımızın gelişimlerini ise çeşitli sertifika programlarıyla destekleme devam ediyoruz.”

Kapsayıcı, düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen uygulamalar

Raporda ayrıca Türkiye Sigorta’nın “Herkes İçin Sigorta” anlayışı ile sektörün gelişen dinamikleri ve müşterilerinin öncelikli beklentileri doğrultusunda; kapsayıcı, düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen, uygun primlerle sunulan sürdürülebilir ürünleri ile sigortalılarının yanında olmaya devam ettiği de vurgulandı. Türkiye Sigorta’nın çalışanların motivasyonunu ve memnuniyetini artırmak adına yapılan uygulamalardan ve bu çabanın sonucu olarak 2022 yılında, Great Place To Work Enstitüsü’nün Güven Endeksi Araştırması’nın sonucunda “Harika Bir İş Yeri” sertifikasının sahibi olunmasına yer verildi. 2022 yılında Türkiye Sigorta olarak Basketbol Süper Ligi İsim Sponsorluğu ve Ampute Futbol Takımı Sponsorluğu’nun üstlenilmesi, sigorta okuryazarlığının toplumda yaygınlaşması için sigorta sektörünün en geniş katılımlı eğitim seferberliği olarak planlanan Esnafın Sigorta ve Risk Yönetimi Bilincini Güçlendirme Eğitimleri (ESİB) sponsorlarından biri olunması ve daha yeşil bir gelecek için 10 bin fidanlık bir Hatıra Ormanı oluşturulması da sürdürülebilirlik uygulamaları içerisinde yer aldı.