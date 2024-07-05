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Yaşam Türkiye semalarında göktaşı büyük bir heyecana neden oldu
Yaşam

Türkiye semalarında göktaşı büyük bir heyecana neden oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-05 23:50:00 -

İstanbul ve Ankara dahil birçok ilin semalarında göktaşı görüntülendi. O anlar birçok ilde vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İstanbul ve Ankara, Sakarya ve Bursa'nın aralarında olduğu birçok ilde gökyüzünde göktaşı görüldü. Göktaşının atmosferdeki geçişi vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

İSTANBUL SEMALARINDA GÖKTAŞI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İstanbul'un birçok noktasından görülen göktaşı objektiflere takıldı. Görüntülerde etrafa ışık saçan göktaşının, atmosferdeki geçişi saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntüleri çeken vatandaşların yaşadığı şaşkınlık da anbean kaydedildi.

ANKARA VE BİRÇOK İLDEN GÖRÜLDÜ

Öte yandan gökyüzünde seyreden ve etrafına ışıklar saçarak adeta geceyi gündüze çeviren göktaşı, İstanbul'un yanı sıra Ankara, Bursa, Sakarya ve birçok ilde de görüldü.
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