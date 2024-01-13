Türkiye şehitlerine ağlarken CHP'li başkanın rezil derdi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a 'selam' göndermekten geri durmayan Özgür Özel'in yerel seçimler için Bilecik'e aday gösterdiği Melek Mızrak Subaşı da yaptığı skandal paylaşım ile genel başkanını ve partililerini aratmadı.

ŞEHİTLERİMİZİN ACISI TAZEYKEN ADAYLIK REKLAMINI YAPTI

CHP'li Melek Mızrak Subaşı sosyal medya hesabından, "En Güzel Bahar Sabahı, En Güzel Yarınlar Bizim Olacak!" notunu düşerek şehit haberlerimizin acısı hala tazeyken şarkılı paylaşımla kendi adaylık reklamını yaptı.



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Sosyal medya hesabından şarkılı paylaşımla adaylık reklamını yapan Subaşı'ya tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

*Niye hiç şaşırtmıyorsunuz? 8 şehidimiz var 8, rezilsiniz rezil...

*Hanımefendi şehit haberleri arka arkaya gelirken reklamın sırası mı

*Şehitlerimizin olduğu bir akşamda gerçekten Tek düşündüğümüz PR çalışması mı ? Allah size vicdan nasip etmesin çünkü hiç yakışmaz.

* Hanımefendi, erteleyemediniz mi bu müziğinizi, klibinizi? Bugün şehitlerimiz var. Bu kadar mı uzaksınız insani duyarlılığa...