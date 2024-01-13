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Gündem Türkiye şehitlerine ağlarken CHP'li başkanın rezil derdi
Gündem

Türkiye şehitlerine ağlarken CHP'li başkanın rezil derdi

Yeniakit Publisher
2024-01-13 09:32:00 -
Türkiye şehitlerine ağlarken CHP'li başkanın rezil derdi

CHP tarafından Bilecik Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Melek Mızrak Subaşı, Türkiye kahraman şehitlerinin acısını yaşarken yaptığı adaylık paylaşımıyla tepki çekti.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Terör suçlusu Selahattin Demirtaş'a 'selam' göndermekten geri durmayan Özgür Özel'in yerel seçimler için Bilecik'e aday gösterdiği Melek Mızrak Subaşı da yaptığı skandal paylaşım ile genel başkanını ve partililerini aratmadı.

ŞEHİTLERİMİZİN ACISI TAZEYKEN ADAYLIK REKLAMINI YAPTI

CHP'li Melek Mızrak Subaşı sosyal medya hesabından, "En Güzel Bahar Sabahı, En Güzel Yarınlar Bizim Olacak!" notunu düşerek şehit haberlerimizin acısı hala tazeyken şarkılı paylaşımla kendi adaylık reklamını yaptı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medya hesabından şarkılı paylaşımla adaylık reklamını yapan Subaşı'ya tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

*Niye hiç şaşırtmıyorsunuz? 8 şehidimiz var 8, rezilsiniz rezil...

*Hanımefendi şehit haberleri arka arkaya gelirken reklamın sırası mı

*Şehitlerimizin olduğu bir akşamda gerçekten Tek düşündüğümüz PR çalışması mı ? Allah size vicdan nasip etmesin çünkü hiç yakışmaz.

* Hanımefendi, erteleyemediniz mi bu müziğinizi, klibinizi? Bugün şehitlerimiz var. Bu kadar mı uzaksınız insani duyarlılığa...

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Yorumlar

yakıcı

bacım gacı senden öncekide aynı söylemişti sonra bileciği vaşak sakalı kazır gibi kazıdı size hiç bir şey verilmez

resat

bu alemde her mahluk ,kendini tanıtan sıfatlara sahiptit ,okumASINI BİLEN OKUR ,KALDIKİ, ARTIK, UTANMA DUYGUSU KAKLKTIĞI İÇİN,KİMSEDE GİZLENME GEREĞİ DUYMUYORDA ,,
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