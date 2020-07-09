Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti toplantısı yapıldı
Toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirildi - Bakan Selçuk: - "Rabbim bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun"
ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti toplantısı düzenlendi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi:
"Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti toplantımızı gerçekleştirdik. Rabbim bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun."
Toplantıda vakfın faaliyetlerinin ele alındığı öğrenildi.