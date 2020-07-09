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Aktüel

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti toplantısı yapıldı

Toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirildi - Bakan Selçuk: - "Rabbim bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun"

Yeniakit Publisher
2020-07-09 21:30:31 -
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti toplantısı yapıldı

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti toplantısı düzenlendi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi:

"Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti toplantımızı gerçekleştirdik. Rabbim bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun."

Toplantıda vakfın faaliyetlerinin ele alındığı öğrenildi.

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