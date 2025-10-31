Türkiye savunmada vites artırdı! Şimşek, hedefi açıkladı: İlk 10’a giriş çok yakın!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Ekonomi Zirvesi"nde konuşuyor. Bakan Şimşek enflasyonla mücadelede Türkiye'nin kararlı adımlar attığını belirtti.

Bakan Şimşek, uygulanan programın sonuç verdiğini belirtirken, "Bazı sektörlerde sıkıntılar var, duyarsız değiliz, çözeceğiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savunma sanayi ihracatının 10 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "Geçen sene 11. sıradaydık, dünya ihracat liginde. Muhtemelen bu sene veya önümüzdeki sene ilk 10'a girmiş olacağız." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen "Ekonomi Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, ileri teknoloji üretiminin yerlileştirilmesinin önemine değindi. Şimşek, "Robotlardan tutun bütün o otomasyona kadar. Bu tabii ülkemize daha kaliteli istihdam imkanları sunacak ve büyüme potansiyelimizi yükseltecek." ifadelerini kullandı.

Dünyada yapısal tehditler ve sorunlar olduğunu ancak Türkiye için fırsatlar da barındırdığını belirten Şimşek, "Eğer biz doğru bir kurguyla, doğru bir modelle, birlikte işbirliği yaparak... bu konuları oturup doğru tespitler ve teşhislerde bulunduktan sonra birlikte çözebiliriz." dedi.

Bakan Şimşek, dünyadaki değişimden bağımsız olarak sorunları programa atfetmenin doğru olmadığını vurgulayarak, "Çözüm bu sorunları görmek, bu tespitleri doğru yapmak ve ona göre de tabii ki biz programı ona göre uyarlayacağız ama birlikte bu sorunların üstesinden gelerek fırsatlara dönüştüreceğiz." diye konuştu.

"TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ İHRACAT LİGİNDE İLK 10'A GİRECEK"

Küresel gerginlikler ve çatışmalara da değinen Şimşek, bu durumun küresel savunma harcamalarını artıracağını söyledi.

Şimşek, "Bundan 25 yıl önce 1.2 trilyon dolar civarında olan küresel savunma harcamaları muhtemelen önümüzdeki 10 yıl içerisinde 6,5 trilyon dolara ulaşacak. 6,5 trilyon dolar büyük bir pazar." dedi.

Türkiye'nin burada güçlü bir savunma sanayine sahip olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti: "Şu anda devam eden, üzerinde 100.000'den fazla kişinin çalıştığı 1400'e yakın ve geliştirme, AR-GE değeri 100 milyar dolar üzerinde olan 1400 projeden bahsediyoruz. 1400 üründen bahsediyoruz. Ve bu daha yeni yeni Türkiye'nin ihracatına, üretimine yansımaya başladı. Bakın bundan yine 20 yıl, 25 yıl önce Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı yok denecek kadar az. Evet evet, sıfıra yakın yani, yok denecek kadar az. Birkaç yüz milyon dolar. Bugün Türkiye 10 milyar dolar ihracata doğru giden bir ülke konumunda.

Eylül ayı itibariyle yıllıklandırılmış ihracat 8.4 milyar doların üzerine çıktı. Ve Türkiye eskiden dünyanın en büyük ithalatçılarından birisiyken, 90'lı yıllarda, rakamlar onu gösteriyor. Şu anda dünyada ihracatta ilk 10'a doğru hızlı yol kat ediyor. Geçen sene 11. sıradaydık, dünya ihracat liginde, savunma sanayinde.

Muhtemelen bu sene veya önümüzdeki sene ilk 10'a girmiş olacağız. Daha yeni İspanya, Türkiye'den 3 milyar doların üzerinde bir meblağla HÜRJET alımını onayladı. Yani gerçekten bu açıdan baktığınız zaman, dolayısıyla daha bu yolun başındayız. Yani 1400 ürün geliştirme aşamasında."

"PROGRAMIN NİHAİ HEDEFİ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK BÜYÜME"

Bazı sektörlerde sıkıntılar olduğunu kabul ettiğini belirten Şimşek, "Ben yoktur demiyorum. Ve onlara da duyarsız değiliz. O sektörel zorlukları birlikte aşacağız. Biz yardımcı olacağız, yardımcı oluyoruz, daha çok olacağız. Ve birlikte o zorlukları aşacağız. Ama aynı zamanda yeni ufuklara doğru da yol alacağız." ifadelerini kullandı.

Küresel ekonomideki fırsatlara da değinen Şimşek, ticaret ortaklarındaki toparlanmanın, zayıf dolar görünümünün, destekleyici finansal koşulların ve hizmet ihracatındaki gücün Türkiye'nin lehine olduğunu belirtti. Şimşek, "Hammaddeyi biz ağırlıklı olarak dolar cinsinden alıyoruz, ihracatımız ağırlıklı olarak euro cinsinden. Dolayısıyla doların zayıflaması Türkiye'nin lehine... Borçluluğumuz düşük, demografik avantajımız duruyor. Ve biz bununla dönüşümü başaracağız." diye konuştu.

Bakan Şimşek, konuşmasının sonunda programın temel önceliklerini hatırlatarak, "Tabii ki bütün ülkelerin olduğu gibi bizim de ana, nihai hedefimiz sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımı. Bu net. Ama buraya giden yolda bazı ara öncelikler var. Nedir bunlar? Fiyat istikrarı, mali disiplin ve sürdürülebilir dış denge." dedi.

"ILIMLI BİR BÜYÜME SÖZ KONUSU"

Küresel ticaret hacminde, özellikle Nisan ve sonrasında büyük korkularla karşı karşıya olunduğunu ancak korkulanın olmadığını dile getiren Şimşek, "Yani bu sene küresel ticaretteki büyüme geçen seneye benzer olacak. Ama Nisan ayında beklentiler oldukça olumsuzdu. Yine de 2026'da tahminler aşağı yönlü. Çünkü dediğim gibi sürekli değişen bir ortamla karşı karşıyayız. Belki de bu rakamlar daha hızlı değişecek ama yine de ılımlı bir büyüme söz konusu." diye konuştu.

TÜRKİYE TİCARET ORTAKLARIYLA İLİŞKİLERİNİ GÜÇLENDİRDİ

Şimşek, Türkiye için önemli olanın ticaret ortaklarındaki büyüme olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan ticaret ortaklarımızdaki büyüme. Ticaret ortaklarımızdaki büyüme geçen sene %2 civarıydı. Bu sene %2.2, gelecek sene de benzer bir şekilde %2.3 civarında olacak. Yani çok ılımlı da olsa, sınırlı da olsa bir toparlanma söz konusu. Burada özellikle tabii Avrupa bizim için çok önemli. Ortadoğu ve Kuzey Afrika. Çünkü buralara yaptığımız ihracat, toplam ihracatımızın neredeyse %80'ine denk geliyor. Dolayısıyla bizim için önemli olan bu bölge. Küresel ekonomideki büyüme daha hızlı ama bizim hitap ettiğimiz pazarlardaki büyüme daha sınırlı olsa da büyümenin devam ediyor olması bu anlamda olumlu."

Emtia fiyatlarına da değinen Şimşek, bir bütün olarak emtia fiyat endeksinde son 2-3 yılda göreceli bir istikrar olduğunu ve hızlı bir artışın söz konusu olmadığını söyledi.

Şimşek, enerji ve enerji dışı olarak bakmak gerektiğini ifade ederek, "Enerji dışı emtia fiyatlarında artış devam edecek. Fakat enerji kısmında ise fiyat düşüşleri yaşanacak. Burada bir endeks rakamı söz konusu. Mesela petrol fiyatları, IMF'nin tahmini bu, bu sene için yaklaşık 69 dolar varil başına. Gelecek sene 66 dolar civarına iniyor." dedi.

‘HİZMET TİCARETİNDE TÜRKİYE’Yİ KÜRESEL OYUNCU YAPIYORUZ’

Hizmet ticaretinde Türkiye’yi küresel oyuncu yapıyoruz. Turist sayısında dünyada ilk 4’teyiz, gelirde ilk 10’dayız. İnşaat ve teknik müşavirlikte Çin’den sonra belli göstergelerde dünyada en önde gelen ülkelerin başındayız.

Şimşek, milli gelire oranla incelendiğinde tüm göstergelerde ciddi iyileşme olduğunu söyledi.

Konut arzına değinen Şimşek, konut arzının arttırdıklarını, normalleşmenin yaşandığını söyledi.

"BÜYÜME TOPARLANACAK"

Şimşek, "Türkiye'nin risk priminde de ciddi düşüş yaşandı. Zor bir coğrafyada yaşamasak ve sıkıntılı bir yıl geçirmesek 200'ün altında bir CDS konuşurduk. Ekonomi programı sonuç verdiği için kredi notumuz artırıldı" dedi.

Ayrıca Şimşek, "Benzer şekilde şirketlerimizin değerlemesi de ilerleyen günlerde daha düşük Türkiye riskini yansıtmaya başlayacak. Büyüme toparlanacak. Eninde sonunda bu şirketlerimize yansıyacak" ifadesini de kullandı.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin iç borç çevirme oranlarının yüzde 100'ün altına çekerek reel sektöre kaynak artışına gidileceğini vurguladı.

KİRA FİYATLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: NORMALLEŞME SÜRECİ YAŞANIYOR

Dezenflasyon devam etti ve devam edecek. Son bir iki ayda rakamlar algıyı ve gerçekliği değiştiremez. Şartlar dezenflasyon için hala elverişli ve devam ediyor. Hizmet enflasyonunda düşüş var. Geçmişten kalan bazı hususlar hizmet enflasyonunu yüksek tutuyor. Nedir? Kiraya kanunla biz üst limit getirmiştik.

Yüzde 25 limiti kaldırınca konut fiyatları hızla artmış, kiralar kanunla sınırlandırılmış, kiralar dezenflasyon döneminde hızlı arttı. Bu böyle devam etmeyecek bir taraftan konut arzını artırıyoruz. Bir taraftan normalleşme süreci yaşanıyor. Dolayısıyla enflasyon düşüyor. Geçen sene kira artış oranı eylül ayında yüzde 117 iken yüzde 69'a düşmesi demek dezenflasyon demek. Eğitimin yüzde 94'ten 66'ya düşmesi dezenflasyon demek."