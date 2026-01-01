  • İSTANBUL
Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu
Yeni yılın ilk gününde sıcak saatler! İsrail'e giden Rusya'ya ait gemiye el konuldu

Finlandiya, deniz altı telekomünikasyon kablosuna zarar verdiği şüphesiyle İsrail'in Hayfa Limanı’na gitmekte olan Rusya'ya ait kargo gemisine el koydu.

Finlandiya polisi, Helsinki ile Estonya'nın başkenti Tallin arasında uzanan deniz altı telekomünikasyon kablosuna zarar verdiği şüphesiyle Rusya'dan gelen bir kargo gemisine el koydu.

Bugün gerçekleşen operasyonda, Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı ‘Fitburg’ adlı geminin 14 mürettebatının gözaltına alındığı belirtildi.

 

 

St. Petersburg'dan yola çıkan ve İsrail'in Hayfa Limanı’na gitmekte olan 132 metre uzunluğundaki geminin, Finlandiya Sahil Güvenliği tarafından durdurularak Kirkkonummi yakınlarındaki Kantvik Limanı’na çekildiği kaydedildi.

