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"Türkiye, savunma sanayisinde en dikkat çekici ülkelerden biri"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "(Savunma sanayisinde) Türkiye, en dikkat çekici ülkelerden biri haline gelmiş durumda"- "Savunma sanayisinin geldiği nokta ile ilgili çok büyük takdirler işitiyoruz"

10 Eylül 2019 Salı 15:41
"Türkiye, savunma sanayisinde en dikkat çekici ülkelerden biri"

LONDRA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayisinde en dikkat çekici ülkelerden biri haline geldiğini söyledi.

Demir, Londra'daki Uluslararası Savunma, Güvenlik, Ekipman Fuarı'nda (DSEI) gazetecilere yaptığı açıklamada, DSEI'nın, dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından biri olduğunu vurguladı.

Demir, "Buraya milli katılım sağlıyoruz. Başkanlığımızın da burada bir standı var. Burada savunma sanayisini vitrine koymak, kabiliyetimizi göstermek ve dünya savunma sanayi ekosisteminde bizim de varlığımızın altını çizmek istiyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi Türkiye, en dikkat çekici ülkelerden biri haline gelmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Genel olarak savunma sanayisinin dünyada birkaç ülke tarafından domine edildiğini belirten Demir, "Savunma sanayi satışlarına baktığınızda, yüzde 90'ını birkaç ülke yapıyor. Bu anlamda geri kalan ülkeler genelde savunma sanayi ihracatçısı olarak bilinmiyor, ürünlerinin farkında olunmuyor. Bu anlamda Türkiye, kendi geldiği noktayı çok net göstermeli, ürünlerini alana koymalı." diye konuştu.


- "Bu; istisnasız bütün ülkelerden, görüşmelerden aldığımız geri bildirim"


İsmail Demir, savunma sanayisinin geldiği nokta ile ilgili çok büyük takdirler işittiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu; istisnasız bütün ülkelerden, görüşmelerden aldığımız geri bildirim. Ondan sonra da karşı ülkenin kabiliyetleri, faaliyetleri ve talepleri ile bizim kabiliyetlerimiz, faaliyetlerimiz ve taleplerimiz göz önüne alındığında, kim kime ne satabilir, ne alabilir, hangi konuda ne tür bir iş birliği yapabiliriz, eksikliklerimiz ne, onların eksiklikleri neler, ortak projelerimiz olabilir mi gibi konuları görüşüyoruz. Bu anlamda ülkelerin Türkiye'ye iş birliği yapılabilecek bir ortak muamelesi göstermesi ve aynı zamanda savunma sanayi ürünleri oldukça önemli teknolojik seviyeye gelmiş bir ülke olarak görmesi bizi sevindiriyor."


- “Türkiye ve İngiltere arasında önemli işbirliği potansiyeli var"


Savunma Sanayii Başkanı Demir, Türkiye ve İngiltere arasında önemli bir iş birliği potansiyeli bulunduğunu vurgulayarak, "Bunun en önemli örneklerinden biri de malumunuz Milli Muharip Uçak Projemizde bir İngiliz firması ile bir mühendislik destek anlaşması yaptık. Projenin ön değerlendirme anlaşmasının sonuna kadar belirli sayıda İngiliz ve Türk mühendislerin ortak çalıştığı bir ortam oluşturuldu ve devam ediyor. Bu ortam devam ederken, bunun bir sonraki aşamaya geçmesi için ise görüşmelerimiz sürüyor." şeklinde konuştu.

Rolls-Royce firmasının da milli muharip uçağına motor temin etmek gibi çeşitli teklifleri olduğunu anlatan Demir, "Bu, belli aşamalarda görüşüldü. Burada tekrar bir daha görüşme yapmamız mümkün. Bu arada İngiltere'nin de geçen yıl Tempest diye bir proje açıkladığını biliyoruz. Gelecekteki savaş uçağı konseptini tartışıyorlar. Türkiye ile şu anda çalışmayı yürüten ülke olarak kendi projeleri ile hangi konularda ortak çalışma, hangi konularda iş birliği yapılabileceği meselesi de burada görüşmeye açık konulardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:41
  1. İngiltere
  2. İsmail Demir
  3. Londra
  4. Savunma
  5. türkiye

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