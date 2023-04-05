Türkiye savunma sanayinden müthiş başarı: ABD Kongresi rapor hazırladı: Türkiye, F-16 için şartları tamam! Onay...

ABD Kongresi tarafından hazırlanan raporda Türkiye'nin ABD'den F-16 satın almak için şartlan karşıladığı aktarıldı. Şartlar Kongre tarafından da yayımlandı. Yunanistan gazetesi Etnos, 'ABD'nin Türkiye'ye F-16 verme raporu' başlıklı haberin yayınladı ve söz konusu şartlan okuyucularına sundu.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye ziyaretinde F-16 satışına bir çok şartlar getirmişti. Bunlardan en önemli konu başlığından biri de Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliğin yumuşatılmasıydı. Diğer bir önemli koşul ise Ankara'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine onay vermesiydi.

MENENDEZ İTİRAZ EDİYOR! NE OLMUŞTU

ABD Başkan Biden, F-16'ların Türkiye'ye, F35'lerin ise Yunanistan'a satışına ilişkin yasa tasarısını Kongre'ye göndermişti. Tasarının ilk bölümünde F-16'lann Türkiye'ye verilmesini istemeyen Senatör Menendez ve diğer milletvekili ve senatörlerin itirazı bulunuyordu.

Kongre Seçim Komitesi'nin yayınladığı "Türkiye: Olası F-16 satışı" başlıklı rapor ise, 31 Mart 2023'e kadar bu konudaki gelişmeleri detaylandırıyor.

Rapora göre, Kongre'nin nihai kararını etkileyecek konular arasında "Yunanistan ile bölgesel rekabet" bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kongre'de teklif edilen satışın değerlendirilmesini etkilemesi muhtemel konulardan bazıları ise şöyle:

1) Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalindeki rolü

2) İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları

3) Türkiye'nin iç meseleleri

Raporda Türkiye ve Yunanistan gerginliğinin yumuşamasına da yer veriliyordu

UKRAYNA VE BOĞAZLAR VURGUSU

Raporda ABD'li yetkililer, Türkiye'nin Ukrayna lehine görünen eylemlerini takdir ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Rus işgalini kınaması ve işgal sırasında İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı kapatmasına da raporda yer verildi.

40 YENİ F-16 UÇAĞI 80 MODERNİZASYON KİTİ

Ocak ayındaki resmi olmayan duyurulara göre Türkiye, toplam değeri 20 milyar dolar olan 900 füze, 800 bomba ile birlikte Washington'dan 40 adet yeni Blok 70 F-16 jeti ve elindeki F-16 savaş uçaklarını modernize etmek için de 80 adet kit almak istiyor.

KONGRE'NİN TUTUMUNU NE ETKİLEYEBİLİR?

Muhtemel bir satış konusunda Kongre'nin duruşunu etkileyebilecek çeşitli konular var. Kongre komitesi liderlerinin, hem İsveç hem de Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla bağlantılı olsun ya da olmasın, potansiyel bir F-16 satışıyla ilgili endişeleri ve kaygıları. Mayıs 2023'te yapılması planlanan Türkiye seçimlerinden sonra da bu durum devam edebilir.

İlginizi çekebilir→ Gram altının seviyesi yüksek: Altının onsu o rakamı gördü! Fiyatlarındaki çarpıcı değişiklik, son durumu böyle → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Dev şirket iflas etti: 2 yıl önce uzaya gitmişti ve SpaceX rakibi! ABD'li milyarder iflas koruma istedi → TIKLAYINIZ