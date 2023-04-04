Dev şirket iflas etti: 2 yıl önce uzaya gitmişti ve SpaceX rakibi! ABD'li milyarder iflas koruma istedi

Yaklaşık iki yıl önce milyarder Richard Branson’ı uzaya fırlatan roket şirketi, ABD’de iflas ettiğini açıkladı. Virgin Galactic’in roket kuruluşu olan Virgin Orbit, yeterli yatırımcı sayısına ulaşamadığını açıklamasının ardından iflas başvurusunda bulundu.

Virgin Orbit iflas başvurusunda bulundu

İngiliz milyarder Richard Branson’ın uzay firması Virgin Galactic tarafından kurulan uydu şirketi Virgin Orbit, yeni yatırım alamayınca iflas başvurusunda bulundu. Uzaya uydu göndermek için Boeing 747 kullanan firma, haftalar önce faaliyetlerini durdurmuştu.

Kaliforniya merkezli şirket, iflas başvurusunda önce bazı negatif sinyaller veriyordu. Faaliyetlerin durdurulmasına ek olarak, 750 kişilik işgücünün yüzde 85’inin anlaşması feshedilmişti. Şirket hem müşteriler hem de çalışanlar için yeni bir yatırımcı arıyor.

Virgin Orbit, diğer roket şirketlerine kıyasla ucuz ve daha farklı bir yöntem kullanıyordu. Roketleri dikey olarak fırlatmak yerine, Boeing 747 yardımıyla bırakıyor ve havada kontrol ediyordu. Ancak Ocak ayında başarısız fırlatışın ardından, işler beklendiği gibi gitmedi.

Şirketin roket arızası; uydu üretimi ve roket inşası konusunda eleştirilere yol açtı. Ayrıca İngiltere’den uydu gönderme girişimi, roket yakıt filtresinin yerinden çıkarak motorlardan birinin aşırı ısınmasına neden olması tedirginlik yarattı.

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Virgin Orbit’in geçen yıl 153,5 milyon dolar borcu vardı ve hisselerini 2021’de New York’un Nasdaq endeksine kaydetti. shiftdelete- net aktardığı haberde: Roket arızasının ardından şirket, yeni yatırımcılar bulmak için çabaladı. Ancak geçen ay nakit tasarrufu için operasyonlarını durdurduğu aktarıldı.



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