Dev şirket iflas etti: 2 yıl önce uzaya gitmişti ve SpaceX rakibi! ABD'li milyarder iflas koruma istedi
Küresel ekonomik kriz etkisini göstermeye devam ediyor. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu enerji kriziyle tetiklenen küresel enflasyona karşı, bazı ülkeler dayanamıyor... En son Almanya’da bir çok şirket ve ABD'de dev bankalar iflas haberini sizlere duyurmuştuk. Gelen son haber ise; 72 yaşındaki dünyanın en zengin insanları arasında bulunan ABD'li milyarder Richard Branson'un şirketi Virgin Orbit Holdings, için iflas başvurusunda bulunuldu. Yeni yatırımcıları çekemeyen roket firması, 2 yıl önce milyarder kurucusunu uzaya fırlatmıştı.
Yaklaşık iki yıl önce milyarder Richard Branson’ı uzaya fırlatan roket şirketi, ABD’de iflas ettiğini açıkladı. Virgin Galactic’in roket kuruluşu olan Virgin Orbit, yeterli yatırımcı sayısına ulaşamadığını açıklamasının ardından iflas başvurusunda bulundu.
Virgin Orbit iflas başvurusunda bulundu
İngiliz milyarder Richard Branson’ın uzay firması Virgin Galactic tarafından kurulan uydu şirketi Virgin Orbit, yeni yatırım alamayınca iflas başvurusunda bulundu. Uzaya uydu göndermek için Boeing 747 kullanan firma, haftalar önce faaliyetlerini durdurmuştu.
Kaliforniya merkezli şirket, iflas başvurusunda önce bazı negatif sinyaller veriyordu. Faaliyetlerin durdurulmasına ek olarak, 750 kişilik işgücünün yüzde 85’inin anlaşması feshedilmişti. Şirket hem müşteriler hem de çalışanlar için yeni bir yatırımcı arıyor.
Virgin Orbit, diğer roket şirketlerine kıyasla ucuz ve daha farklı bir yöntem kullanıyordu. Roketleri dikey olarak fırlatmak yerine, Boeing 747 yardımıyla bırakıyor ve havada kontrol ediyordu. Ancak Ocak ayında başarısız fırlatışın ardından, işler beklendiği gibi gitmedi.
Şirketin roket arızası; uydu üretimi ve roket inşası konusunda eleştirilere yol açtı. Ayrıca İngiltere’den uydu gönderme girişimi, roket yakıt filtresinin yerinden çıkarak motorlardan birinin aşırı ısınmasına neden olması tedirginlik yarattı.
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Virgin Orbit’in geçen yıl 153,5 milyon dolar borcu vardı ve hisselerini 2021’de New York’un Nasdaq endeksine kaydetti. shiftdelete- net aktardığı haberde: Roket arızasının ardından şirket, yeni yatırımcılar bulmak için çabaladı. Ancak geçen ay nakit tasarrufu için operasyonlarını durdurduğu aktarıldı.
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