Gram altının seviyesi yüksek: Altının onsu o rakamı gördü! Fiyatlarındaki çarpıcı değişiklik, son durumu böyle

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 245 bin liraya yükseldi. Gram altın fiyatları tarihi yüksek seviyesi olan 1252 liraya kadar yükseldi.. Gümüş yüzde 3,2 primle 24,78 dolardan işlem görüyor. NATO-Rusya sınırı bu kararla birlikte iki katına çıkmış oldu.

Ons altının 2011 dolar seviyesine çıkmasıyla birlikte Gram Altın fiyatları da hızla yükseldi. Ons Altın güne 1984 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1977 dolar en yüksek de 2025 dolar seviyesini gördü.

GRAM ALTIN DA TARİHİ YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞTI

Gram altın fiyatları da ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi yüksek seviyeye ulaştı. Gram altın güne 1224 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1220 lira, en yüksek de 1252 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1249 liradan alıcı buluyor.

GÜÇLÜ DURUŞ SERGİLİYOR

ABD'de bankacılık krizi sonrası Fed'in faiz faiz artırım hızını yavaşlatma ihtimalinin artması, OPEC+'ın üretim kısıntısına giderek petrolün fiyatını yükseltmesi ve bunun neticesinde de ABD'de enflasyonun yükselmesi ihtimali altına olan talebi artırıyor.

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BORSA İSTANBUL DA HIZLI YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul da bir süredir içinde bulunduğu düşüş grafiğini terk etti ve yüzde 3'e yakın primle 4976 puan seviyelerinde işlem görüyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞİ TETİKLEDİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin resesyon riskini yeniden ortaya çıkarması altını destekledi. Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş altın fiyatlarındaki hareketi yorumladı.

İşte o değerlendirme;

ABD’de geçtiğimiz haftalarda takip ettiğimiz bankacılık krizi, ardından Fed’e yönelik faiz artış politikasında görülen düşüşlerin ALTIN fiyatları üzerinde etkili olduğunu takip etmiştik. Dün ise OPEC tarafında görülen sürpriz üretim kesintisi kararı da akıllara resesyon riskini gündemde yerini almıştı. Hürriyette yer alan haberde: Bugün açıklanan ABD verilerinden açık iş sayısının 10 milyonun altına gelmesi ve dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 1 kadar düşmesi ve bu gelişmelerin dolar endeksinde düşüşe sebep olduğunu ve resesyon ihtimallerini güçlendirdiği görüşüne yer verildi.

Altın piyasasında son durum

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 214 bin lira, en yüksek 1 milyon 255 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1 milyon 245 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 62 milyon 85 bin 579,93 lira, işlem miktarı ise 3.302,67 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 103 milyon 723 bin 386,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.243.000,00 1.968,10 En Düşük 1.214.000,00 1.975,00 En Yüksek 1.255.000,00 2.000,00 Kapanış 1.245.000,00 1.987,25 Ağırlıklı Ortalama 1.236.129,22 1.987,95 Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.062.085.579,93 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.302,67 Toplam İşlem Adedi 99

Altın fiyatlarında çarpıcı tahmin! Yeni rekor geliyor tarih verildi

Piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk yatırımcıya uyarılarda bulunarak altının geleceğiyle ilgili önemli tahminlerde bulundu.

Altın fiyatlarındaki anlık düşüş ve yükselişlerin sebepleri hakkında gazetevatan'a açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Altın fiyatlarındaki düşüşün ve yükselişin temel sebebi dünya piyasalarında yüksek likidite olmasıdır. Dünyada bu süreç 2008 yılında başladı. Pandemi ile beraber bu süreç daha da arttı. Bu paraların fonların elinden alınmasının güç olduğu görülüyor. Özellikle mart ayındaki Fed başkanı Powell'ın açıklamalarına piyasa hemen karşılık verdi. Fiyatlar dalgalanmaya başladı. Bunun üzerine Powell, yaptığı konuşmayı biraz daha yumuşatma yoluna gitti. Faiz toplantısı yaklaşırken 50 baz puanlık bir beklenti vardı. Fakat Silicon Valley Bank'ın batmasıyla birlikte, Fed'in önünün kesildiğini gördük. Fed bu gelişmeler doğrultusunda 25 baz puanlık faiz artırımıyla yetinmek zorunda kaldı. Yani temelde piyasa oyuncuları diyor ki, 'siz parayı bizim elimizden çekerseniz, biz piyasayı bozarız'. Dolayısıyla piyasanın bozulması bir zincir etkisi yaratarak bütün yatırım elemanlarının fiyatlarını etkiliyor." şeklinde konuştu.

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