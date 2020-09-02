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Spor Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul Toplantısı çevrim içi yapıldı
Spor

Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul Toplantısı çevrim içi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 09:48:40 -
Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul Toplantısı çevrim içi yapıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Teknik Kurul Toplantısı çevrim içi düzenlendi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 yılı etkinlik takvimi çalışmalarının değerlendirildiği toplantı, TSF Başkanı Gülkız Tulay, Teknik Kurul Başkanı Aykut İlker Mete, Yönetim Kurulu Üyesi Ulaş Demirci ve Teknik Kurul Koordinatörü Fırat Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, yeni faaliyet döneminde Türkiye şampiyonaları, lig ve organizasyonların düzenlenme koşullarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine bağlı olarak netleşeceği görüşüldü.

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