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Türkiye, Şampiyonlar Ligi'nde çift temsile hasret

- Medipol Başakşehir'in elenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yine sadece Galatasaray'la temsil edilecek Türkiye, Avrupa'nın en büyük kupasına iki takımla katılamamanın hasretini yaşıyor- En son 2007-2008 sezonunda iki takımla "Kupa 1"de temsil edilen Türkiye, bu başarıyı 22 sezonda sadece 5 kez yakalayabildi

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:09
Türkiye, Şampiyonlar Ligi'nde çift temsile hasret


İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iki takımla katılamamanın hasretini sürdürüyor.

Medipol Başakşehir'in 3. eleme turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a elenmesiyle, Türk futbolunun "Kupa 1"de çifte temsil hasreti 13 sezona çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ismiyle 1992-1993'ten itibaren oynanmaya başlanan organizasyonda, Türk takımları, bugüne kadar bir sezonda en fazla iki takımla katılabildi.

Türk takımları, bu 22 sezonun sadece 5'inde iki takımla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabildi.


- Son olarak 2007-2008


Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2007-2008 sezonunda iki takımla gruplarda yer aldı.

Söz konusu sezonda şampiyon Fenerbahçe ile lig ikincisi Beşiktaş ön eleme turlarını geçerek grup aşamasına dahil oldu. Daha sonra bu başarı tekrarlanamadı ve Türkiye gruplarda hep tek takımla temsil edildi.

Daha önce 1997-1998, 2000-2001, 2003-2004'te Galatasaray ve Beşiktaş birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe 2001-2002, Fenerbahçe ile Beşiktaş ise 2007-2008'de "Kupa 1"de birlikte Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı.


- Şampiyonlar vize alıyor


Süper Lig ikincisinin ön elemeler oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, son 11 sezonun 9'unda sadece lig şampiyonları gruplara kalabildi.

Söz konusu dönemde 2009-2010, 2016-2017, 2017-2018'de Beşiktaş, 2010-2011'de Bursaspor, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de Galatasaray lig şampiyonu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almaya hak kazandı.

Fenerbahçe ise 3 Temmuz 2011'deki şike iddialarına yönelik açılan soruşturmada UEFA'dan ceza aldı ve organizasyona dahil edilmedi. Fenerbahçe'nin yerine Trabzonspor 2011-2012'de, Galatasaray ise 2014-2015'te UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:09
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. SÜPERLİG
  4. türkiye
  5. UEFA Şampiyonlar Ligi

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