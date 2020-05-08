Türkiye Salon Sporları Platformu, basın toplantısı düzenleyecek

Türkiye Salon Sporları Platformu, spor salonlarının açılmasını talep eden bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Türkiye Salon Sporları Platformu, spor salonlarının açılmasının talep edildiği ve açılan salonlarda korona virüse karşı alınacak tedbirlerin açıklanacağı bir basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye Salon Sporları Platformu’ndan konuyla ilgili yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 Mart 2020 tarihinde Covid-19’un yayılmamasına yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle geçici süreyle faaliyetlerine ara verilen ülkemizdeki 20.000 spor salonu, spor kulübü ve spor stüdyosu açılmaya hazırdır.

Covid-19 ile ilgili salgının bulaşık zincirini kırmaya yönelik aldığımız tedbirler ile spor salonlarında nasıl ve hangi ekipmanlarla spor yapılacağı,uygulamalı olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Sosyal Mesafe’nin en kolay uygulanacağı ( metrekare olarak diğer esnaf gruplarından büyük olması) mekanların spor salonu işletmeleri olduğu aşikardır. Spor ve fiziksel aktivitenin bağışıklık sistemi ve insan sağlığına katkısı herkes tarafından bilinmektedir.

20.000’in üzerinde spor salonu esnafı ve milyonlarca spor salonu üyesini ilgilendiren uygulamalı basın bildirimize gerekli olan ilgiyi göstereceğinize olan inancımız tamdır."