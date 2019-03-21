0553 313 94 23

Türkiye, saç ekiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında

Türkiye, son günlerde Avrupalı ve Ortadoğulu turistlerin sağlık turizminde uğrak noktası olarak dikkat çekiyor.

21 Mart 2019 Perşembe 12:40
Türkiye, saç ekiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında

Türkiye, son günlerde Avrupalı ve Ortadoğulu turistlerin sağlık turizminde uğrak noktası olarak dikkat çekiyor. Sağlık turizmi konusunda tecrübeli isimler ise Türkiye’nin bu durumunu, uygun ücretlere ve Türkiye’deki insanların hoşgörüsüne bağlıyor.


Türkiye’yi saç ekiminde ve sağlık durumunda ise en çok Arap turistler oldu. Saç Ekim Koordinatörü Ezgi Mert İnanlı, Türkiye’nin, sağlık turizminde zirveye oynadığını ifade ederek, “Şu anda Türkiye dünyada saç ekimi, estetik cerrahi göz diş işlemleri konusunda zirveye oynadığından dolayı ilk başlarda sadece Arap yarım adasından çok ciddi bir talep vardı. Sonyıllarda son 3 senedir 4 senedir Avrupa ülkelerinden başta İspanya, Almanya, Portekiz ve İngiltere gibi ülkeler başta olmak üzere uzak doğu ülkelerinden Güney Kore’den, Amerika’dan, Çin’den, Türkiye’ye çok ciddi talep var. Bu konuda ülkemize çok güveniyorlar. O yüzden Türkiye’yi tercih ediyorlar. Şu anda ülkemizde en çok Brezilya’nın adı geçiyor. Türkiye şu anda 2’nci ya da 3’üncü sıralamada. Ben tahmin ediyorum ki yakın bir dönemde Türkiye zirveye oynayacaktır yakın bir dönemde” dedi.


İnanlı, saç ekim için Türkiye’nin tercih edilmesinin bir diğer nedeninin ise Türk insanının sıcak kanlı olmasına bağlı olduğunu ifade ederek, “Türk insanın sıcak kanlı oluşunun çok büyük bir artısı var. Yapılan işlemlerde son derece başarılı sonuçlar elde ediliyor. Bizlere bu konuda sağlık konusunda çok güveniyorlar. En önemlisi de ücretlendirme. Türkiye’deki fiyatlandırmalar diğer dünyaülkelerine göre biraz daha uygun. İnsanların da tercih etmesindeki ana faktörlerindenbirisi de maddiyat olduğu için Türkiye’yi bu konuda seçiyorlar açıkçası. Bizlere bu konu da güvenmeye devam edebilirler Türkiye son derece doğru adımlarla ilerliyor. Ben tahmin ediyorum ki önümüzdeki 4-5 sene içerisinde Türkiye çok daha büyük yerlere gidecektir. Bu konuda da devlet bazında çok ciddi çalışmalar var. Yakında bu konuda da Türkiye kendisinden fazlasıyla söz ettirecektir. Buna inanıyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Adayı Arslan: “Adapazarı yeniden ticaretin merkezi olacak”
    1. Başkan Adayı Arslan: “Adapazarı..
    2. Didim Belediyesi, Romanlara yeni..
    3. Mavi renge boyanan lahit temizlendi
    4. Âşık Veysel, 46. ölüm yıldönümünde..
    5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(HDP..
    6. Üniversitelerde nevruz ateşi yandı
    7. 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü
    8. "Züccaciyede hareketlenme meydana..
    9. Süper Lig’in, en değerlileri Yusuf..
    10. 2019 Türkiye Duatlon Finali,..
    11. "Güçlü savunma sanayi mecburiyettir"
    12. Binali Yıldırım, 11 dilde Nevruz'u..
    13. Etkinlikler ‘Fazilet’in Tımarhanesinde..
    14. TAYSAD’dan vergi indirimi açıklaması
    15. Tuzla’da AK Parti Afişleri tüm ilçede..
    16. Özel harekat polisi 47 yaşında kalbine..
    17. Arnavutluk muhalefetinden erken seçim..
    18. YADEM yaşlıları ağırlandı
    19. Sakarya’da 21 Mart Dünya Down Sendromu..
    20. Başkan Memduh Büyükkılıç "Havacılık..
    21. Özel çocuklar yeteneklerini sergiledi
    22. İSEFAM tarafından ’Kitap Müzakereleri’..
    23. Down sendromlu şampiyonlar..
    24. Mourinho kendisine gelen teklifleri..
    25. Bakan Çavuşoğlu’dan, Yunanistan..
    26. "Depremde 155'i ağır yaklaşık 355 ev..
    27. SAÜ’de Nano teknoloji konuşuldu
    28. Justinianus Köprüsü turizme açılacak
    29. Selami Altınok, kumpas anını anlattı!..
    30. Ankara’da yangın çıkan binada çocuklar..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!