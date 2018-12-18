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Türkiye, Rusya ve İran, Suriye konusunda anlaşmaya vardı

İsviçre'de bir araya gelen Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, Suriye'de Anayasa Komisyonu kurulması için anlaşmaya vardı.

18 Aralık 2018 Salı 17:57
Türkiye, Rusya ve İran, Suriye konusunda anlaşmaya vardı

Reuters'ın dünyaya duyurduğu son dakika haberine göre, BM Sözcüsü İran, Rusya ve Türkiye'nin Cenevre'deki zirvede Suriye konusunda anlaştığını ifade etti.

Buna göre, birazdan üç ülke Suriye'de anayasa komisyonu için ortak deklarasyonu birazdan okuyacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde TSİ 13.20'de buluşmuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 17:57
  1. Türkiye
  2. Ruısya
  3. İran
  4. Suriye
  5. Anayasa komisyonu
  6. Anlaşmaya varıldı

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  • MuhammadMuhammad1 sa önce
    17.25 aralik tayyib hirsizlik gunu.Unutmayin dilipak yahudiligi birak bu hirsizlari yaz.anliyoruz sizin islaminiz siyoniste secde ediyor.evinde bop buyuk israil projesini kuranlar sende birlesti artik maskeni cikar.islamin veya dinin hirsiz degilse yaz dilipak.

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