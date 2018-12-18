Türkiye, Rusya ve İran, Suriye konusunda anlaşmaya vardı

Reuters'ın dünyaya duyurduğu son dakika haberine göre, BM Sözcüsü İran, Rusya ve Türkiye'nin Cenevre'deki zirvede Suriye konusunda anlaştığını ifade etti.

Buna göre, birazdan üç ülke Suriye'de anayasa komisyonu için ortak deklarasyonu birazdan okuyacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre ofisinde TSİ 13.20'de buluşmuştu.