Türkiye-Rusya mutabakatı sonrası kritik gelişme
Türkiye ve Rusya arasında düzenlenen Soçi Zirvesi'nde varılan İdlib anlaşmasında bugün somut bir adım atıldı. Muhaliflerin silahlardan arındırılmış bölgeden çekildiği duyuruldu.06 Ekim 2018 Cumartesi 17:34
Türkiye ve Rusya arasında Soçi'de varılan mutabakat sonrası İdlib'de kritik gelişmeler yaşanıyor.
İdlib'deki muhaliflerin bu sabahtan itibaren silahsızlanma bölgesini boşaltmaya başladığı belirtildi.
Ağır silahlar bu sabahtan itibaren çekilmeye başlandı.
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