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Spor Türkiye Rusya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Türkiye Rusya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Milli maç ne zaman? | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında A Milli Futbol Takımı, Rusya ile karşılaşacak. Futbolseverler maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Türkiye Rusya maçı ne zaman? Milli maç hangi gün? | Türkiye Rusya hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2020-11-14 10:49:00 -
Türkiye Rusya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Rusya maçı canlı izle | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında Türkiye evinde Rusya ile karşı karşıya gelecek. Pek çok kişi maçın hangi kanalda saat kaçta olduğunu araştırıyor. Peki, milli maç şifreli kanalda mı?

 

Türkiye Rusya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında Türkiye ile Rusya 15 Kasım Pazar günü karşı karşıya gelecek.  Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Zorlu karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Grubun diğer maçında ise Macaristan sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek.

Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekipte Orkun Kökçü ve Mert Çetin sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

Ay-yıldızlılar 18 Kasım Çarşamba akşamı ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.

A Milli Takım aday kadrosu

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

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Spor

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