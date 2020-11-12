Türkiye Rusya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye Rusya maçı canlı izle | UEFA Uluslar Ligi B Grubu 3. hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Rusya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye Rusya maçı ne zaman? | Türkiye Rusya maçı canlı izle | Türkiye Rusya saat kaçta?
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. hafta maçında Rusya iye karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Rusya maçı ne zaman hangi gün?
Türkiye Rusya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Türkiye Rusya ve Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye 3. hafta ilk maçında 15 Kasım'da Rusya ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
Ay-yıldızlılar 18 Kasım Çarşamba akşamı ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.