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Spor Türkiye Rusya maçı ne zaman?
Spor

Türkiye Rusya maçı ne zaman?

UEFA Uluslar B Ligi Grup 3 mücadelesinde Türkiye, Rusya ile mücadele edecek. Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, Uluslar Ligi'ne devam edebilme açısından önem arz edecek. Peki, Türkiye Rusya maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-11-13 20:48:00 -
Türkiye Rusya maçı ne zaman?

Türkiye Rusya maçı ile Uluslar Ligi mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Gruptan çıkabilmek için son şanslarını deneyecek olan Türkiye, Rusya karşısında mutlak galibiyete odaklandı. Rusya karşısında alacağı 3 puan ile matematiksel olarak şansını sürdürecek olan milli takımımız, en iyi ilk 11 ile sahada olacak. Peki,Türkiye Rusya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Türkiye Rusya maçı ne zaman?

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı 15 Kasım'daki Türkiye-Rusya müsabakası saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü evinde Rusya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan milliler, daha sonra pas ve dar alanda çift kaleli taktik çalışma yaptı.

Hırvatistan maçına ilk 11'de başlayan futbolculara yenilenme programı uygulandı.

Kampa önceki gün katılan Kaan Ayhan ve Mert Müldür de saha çalışmasında yer aldı.

Milli takım, Rusya maçının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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