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Spor Türkiye, Rusya ile 8. randevuda
Spor

Türkiye, Rusya ile 8. randevuda

UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Rusya'yı konuk edecek milli takım, rakibine karşı bugüne kadar hiç kazanamadı - Milliler, Rusya ile daha önce oynanan 7 maçın 4'ünü kaybederken, 3 kez berabere kaldı - Türk Milli Takımı, SSCB ile yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3 kez galip geldi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 11:32:44 -
Türkiye, Rusya ile 8. randevuda

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında yarın sahasında konuk edeceği Rusya ile tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 7 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 7 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 3 kez ise rakibiyle berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 3 gol atan milliler, kalesinde 8 gol gördü.


- Son maçta berabere


İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında 11 Ekim 2020'de Moskova'da karşı karşıya geldi.

Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibinin 28. dakikada Anton Miranchuk ile attığı gole ay-yıldızlı ekip, 62. dakikada Kenan Karaman ile yanıt verdi.


- İlk maç 1994'te


Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.

İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı.

22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.


- SSCB döneminde 15 maç


Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.

Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.


- Maçlar


Türkiye ile Rusya arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


Tarih Yer Organizasyon Sonuç
20.04.1994Bursa Özel 0-1
22.04.1998Moskova Özel 0-1
31.08.2016Antalya Özel 0-0
05.06.2018Moskova Özel 1-1
07.09.2018 Trabzon UEFA Uluslar Ligi 1-2
14.10.2018 Soçi UEFA Uluslar Ligi 0-2
11.10.2020Moskova UEFA Uluslar Ligi 1-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

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