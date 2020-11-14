Türkiye, Rusya ile 8. randevuda

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında yarın sahasında konuk edeceği Rusya ile tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 7 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 7 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 3 kez ise rakibiyle berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 3 gol atan milliler, kalesinde 8 gol gördü.





- Son maçta berabere





İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında 11 Ekim 2020'de Moskova'da karşı karşıya geldi.

Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Ev sahibinin 28. dakikada Anton Miranchuk ile attığı gole ay-yıldızlı ekip, 62. dakikada Kenan Karaman ile yanıt verdi.





- İlk maç 1994'te





Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.

İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı.

22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.





- SSCB döneminde 15 maç





Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.

Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.





- Maçlar





Türkiye ile Rusya arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:





Tarih Yer Organizasyon Sonuç 20.04.1994 Bursa Özel 0-1 22.04.1998 Moskova Özel 0-1 31.08.2016 Antalya Özel 0-0 05.06.2018 Moskova Özel 1-1 07.09.2018 Trabzon UEFA Uluslar Ligi 1-2 14.10.2018 Soçi UEFA Uluslar Ligi 0-2 11.10.2020 Moskova UEFA Uluslar Ligi 1-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.