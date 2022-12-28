Türkiye Ruslara oturum izni vermeyi durdurdu! Ruslardan dikkat çeken ilginç iddia

Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra çok sayıda Rusya ve Ukrayna vatandaşı, başta kıyı bölgeleri olmak üzere, Türkiye'ye akın etmiş, bu dönemde turizm şehirlerinde ev fiyatları ve kiralar rekor seviyelere ulaşmıştı.

Rus medyasında yer alan haberde, Türkiye’nin farklı şehirlerinde 26 Aralıktan itibaren turistik vize başvurusunda bulunan Rusya vatandaşlarının sorun yaşadıkları aktarıldı.

Rusların kullandığı sosyal medya platformlarında Türkiye'deki bazı turizm şehirlerinde Ruslara oturum izni verilmediği yönünde şikayetler geldiği belirtiliyor.

Rus turizm medyasında yer alan haberlere göre Ruslar Fethiye, İzmir, Kaş ve Kemer'de oturum alma konusunda sıkıntılar yaşarken, Antalya ve Alanya'da olağan dışı bir durum gözlemlenmedi.

İzmir'de dün oturum izni için başvuran tüm Ruslara ret yanıtı verildiği ileri sürüldü. turizmguncel'in haberine göre: Oturum başvurusu reddedilenlere "ülkede kalma ihtiyacı olup olmadığı teyit edilemedi" cevabının verildiği, başvuru sahibine ait evrakların kontrol dahi edilmediği iddia edildi. Bugün ise diğer şehirlerden de benzer yanıtların gelmeye başladığı ifade edildi.

Rusların yaptığı oturum izinlerine verilen kitlesel ret yanıtlarının başvuru şartlarının bir yıl içinde üçüncü kez sıkılaştırılmasıyla ilgili olduğu belirtiliyor. Buna göre, uzaktan çalışan Ruslar bundan böyle aylık kazançlarını gösteren iş veren onaylı belgeyi ibraz etmek zorundalar. Türkiye'nin artık 'düzenli para transferini' maddi gelir olarak görmediği bu nedenle emeklilerin de gelirlerini doğrulamak zorunda olacağı kaydedildi.

Ayrıca Türkiye, toplam nüfus içindeki yabancı oranının yüzde 20'ye ulaştığı yerleri sürekli güncelliyor bu bölgelere dönük yeni oturum izni vermiyor. Antalya'nın Ruslar arasında popüler olan Liman, Hurma ve Sarısu mahalleleri de bunlar arasında. İstanbul, Ankara ve Mersin'de de buna benzer çok sayıda mahalle var. Birçok Rusya vatandaşının oturum izni alma kolaylığından dolayı Türkiye’de yaşamayı tercih ettiğine dikkat çekilen haberde, gelir beyanı ve kira kontratının daha önce ikamet izni almak için yeterli olduğu hatırlatıldı.

Geçen eylül ayı itibarıyla Türkiye’de en fazla gayrimenkul satın alan yabancılar Rusya vatandaşları oldu.