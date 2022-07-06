Türkiye Rus gemisine el mi koydu? Rusya'dan flaş açıklama!

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksey Zaytsev, Ukrayna’da Rus ordusunun denetiminde olan Berdyansk limanından ayrıldığı ve Ukrayna tahılı taşıdığı belirtilen Rus bandıralı 'Jibek Jolı' gemisinin şu an Türkiye’nin Karasu limanının dışında olduğunu ve taşıdığı tarım ürünlerinin gıda güvenliğine uygun olup olmadığının anlaşılmasına yarayacak standart prosedürlerden geçmekte olduğunu söyledi.

Zaytsev, "Bu prosedürün sonucunda Türkiye makamları geminin limana girişine izin verilmesi ya da verilmemesi konusunda kararlarını verecekler. Gemiye el konulmasıysa söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.