Türkiye puan durumu | Türkiye'nin kaç puanı var?
EURO 2020 puan durumu | A Milli Futbol Takımı, A Grubu son maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Peki, Türkiye'nin grupta kaç puanı var?
Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu son maçında Türkiye, İsviçre ile karşı karşıya geldi. İlk maçında İtalya'ya 2-0 mağlup olan Türkiye bir sonraki maçında Galler'e 2-0 yenildi. Peki, Türkiye'nin kaç puanı var?
Türkiye puan durumu | Türkiye'nin kaç puanı var?
Türkiye, ilk iki maçında puan alamadı. Türkiye İsviçre maçı ise henüz noktalanmadı. Milli maç sona erdiğinde puan durumu güncellenecektir.