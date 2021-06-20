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Spor

Türkiye puan durumu | Türkiye'nin kaç puanı var?

EURO 2020 puan durumu | A Milli Futbol Takımı, A Grubu son maçında İsviçre ile karşı karşıya geldi. Peki, Türkiye'nin grupta kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2021-06-20 19:31:00 -
Türkiye puan durumu | Türkiye'nin kaç puanı var?

Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu son maçında Türkiye, İsviçre ile karşı karşıya geldi. İlk maçında İtalya'ya 2-0 mağlup olan Türkiye bir sonraki maçında Galler'e 2-0 yenildi. Peki, Türkiye'nin kaç puanı var?

Türkiye puan durumu | Türkiye'nin kaç puanı var?

Türkiye, ilk iki maçında puan alamadı. Türkiye İsviçre maçı ise henüz noktalanmadı. Milli maç sona erdiğinde puan durumu güncellenecektir.

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