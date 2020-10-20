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Gündem Türkiye Petrolleri paylaştı! Tarihi müjdenin en net görüntüsü
Gündem

Türkiye Petrolleri paylaştı! Tarihi müjdenin en net görüntüsü

Türkiye Petrolleri, sosyal medya hesabından Tuna-1 kuyusundan görüntüleri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:53:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftasonu duyurduğu yeni doğal gaz müjdesi tüm Türkiye'yi sevindirmişti.

Türkiye Petrolleri, tarihi keşgin gerçekleştirildiği Tuna-1 kuyusundan görüntüleri paylaştı.

Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20 Temmuz 2020 – Tuna-1 Kuyusunda Sondaja Başlandı. 17 Ekim 2020 – Tuna-1 Kuyusu Tamamlandı." denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu:

Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi.

Bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağı

Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır.

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