Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Düzgün: "Market satışları normal seyrine döndü"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte satışların yaz ayı normallerine döndüğünü belirterek, “Haziran ayına mayıs ayına kıyasla yükselişle başladık. Temmuz ayında ise satışlar ilk iki hafta önceki aylara kıyasla daha azdı. Kurban Bayramı döneminde ise geçen yıla kıyasla satışlar yüzde 30 arttı.” ifadelerini kullandı.



TPF’den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, 80 bine yakın personel, 4 bini aşkın satış noktasıyla hizmet veren TPF üyelerinin sosyal izolasyon sürecinde vatandaşların temel gıda maddelerine, temizlik ürünlerine ve tüm ihtiyaçlarına güvenle ulaşmalarını sağlamak için Sağlık Bakanlığı ile İç İşleri Bakanlığı’nın talimat ve tavsiyeleriyle marketlerde üst düzey önlem aldıklarını ifade etti.



Düzgün, mart, nisan ve mayıs ayında satışların bir önceki yıla kıyasla yüzde 50'nin üzerine çıktığını belirterek, "Vatandaşlarımızın en fazla talep gösterdiği dönem mart ayında gerçekleşti. Nisan ayında taleplerde azalma yaşandı. Haziran ayı başına kadar satışlarda bir önceki yıla kıyasla yüzde 50'nin üzerinde bir artış yaşandı." değerlendirmesine bulundu.





- "Kurban Bayramı döneminde ise geçen yıla kıyasla satışlar yüzde 30 arttı"







Sosyal izolasyon sürecindeki en çok satan 10 ürünün bakliyat, bulaşık temizlik ürünleri, ev yüzey temizleyicileri, kâğıt ürünleri, kişisel hijyen, makarna, sıvı-katı sabun, un, yağ ve sebze-meyve olarak sıralayan Düzgün, şunları kaydetti:



“Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte satışlar yaz ayı normallerine döndü. Haziran ayına mayıs ayına kıyasla yükselişle başladık. Temmuz ayında ise satışlar ilk iki hafta önceki aylara kıyasla daha azdı. Kurban Bayramı döneminde ise geçen yıla kıyasla satışlar yüzde 30 arttı. Ağustos ayından itibaren cirolar hızla düşüşe geçti. Çünkü vatandaşlarımız ya tatil bölgelerine ya da akrabalarının, sevdiklerinin yanına memleketlerine tatile gitti. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlerde satışlar düşerken, tatil bölgeleri ile Anadolu'daki ilçe ve köylerde satışlar arttı. Artış daha çok sebze-meyve ve şarküteri ürünleri üzerine oldu. İnsanlarımız et tüketmeyi, yumurta tüketmeyi, yaz döneminde karpuz, peynir, sebze ve meyve tüketmeyi seviyor.



İnşallah mart ayı başındaki süreci bir daha yaşamayız. Tehlike geçmedi, önlemleri lütfen esnetmeyelim. 4 bini aşkın perakende satış noktamız, 80 bine yakın personelimiz ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en sağlıklı ve eksiksiz biçimde karşılanması için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da alışverişleri esnasında maske takmalarını, sosyal mesafelerini korumalarını, paketli olmayan ürünlere dokunmamalarını, meyve sebze gibi açık ürünleri seçerken marketlerimizde yer verdiğimiz tek kullanımlık eldivenleri mutlaka kullanmalarını, marketlerimize konumlandırdığımız el antiseptiğini kullanmalarını önemle rica ediyoruz."



Düzgün, bu yılın devamında mart ve nisan ayında yaşanan endişeli alımın gerçekleşmeyeceğini, satışların eylül ayında artacağını ve yılın geri kalanının 2019 ile paralel seyredeceğini belirtti.





