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Ekonomi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan anlaştı
Ekonomi

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan anlaştı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 15:02:00 -
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan anlaştı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, üçlü savunma işbirliğini artırmada mutabık kaldı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı'nda, üç ülkeden üst düzey askeri yetkililerin katıldığı ikinci Üçlü Savunma İşbirliği Toplantısı düzenlendi.

Araştırma ve kalkınma dahil savunma teçhizatları teknolojilerinde muhtemel işbirliklerinin ele alındığı toplantıda, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, üçlü savunma işbirliğini artırmada mutabık kaldı.

Toplantıda, üç ülke, savunma alanında paylaşılan ortak hedeflere ulaşılması ve kendine yeterliliğin elde edilmesi için birbirleri arasında entelektüel, teknik, finansal kaynak ve insan kaynağının birleştirilmesinin önemini yeniden teyit etti.

Üç ülkenin askeri yetkililerinin, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi, kardeşçe ilişkilere atıfta bulunduğu toplantıda, benzer nitelikteki üçüncü toplantının şubatta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması kararlaştırıldı.

Bu ülkeler arasında ilk toplantı, Ağustos 2023'te Riyad'da yapılmıştı.
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