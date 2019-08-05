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Türkiye organ naklinde yüzde 72’lik oranla ikinci sırada

Türkiye’nin organ bağışı duyarlılığında yüzde 72’lik bir oranla ikinci sırada olduğu gözlemlendi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:04
Türkiye organ naklinde yüzde 72’lik oranla ikinci sırada

Türkiye’nin organ bağışı duyarlılığında yüzde 72’lik bir oranla ikinci sırada olduğu gözlemlendi. Listenin birinci sırasında yüzde 74 ile Hindistan’ın liderliği göğüslediği görülürken, ikinci olan Türkiye’ye yüzde 72’lik bir oranla İspanya’nın eşlik ettiği kaydedildi.


Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press organ bağışının medya yansımalarını çıkardı. 2019 yılı basın haberlerinden derlediği bilgilere göre, organ bağışının 3 bin 58 haberle gündemde olduğu görüldü. Medya’nın da duyarlı olduğu organ bağışında, Türkiye organ nakline en istekli ikinci ülke oldu.


2019 yılı içerisinde, yazılı basına yansıyan haberler incelendiğinde, 3 bin 58 habere konu olan organ bağışının en çok sosyal sorumluluk haberleriyle konuşulduğu görüldü. Son yıllarda organ bağışının önemine tüm medya kanallarında sıkça yer verilirken, E-nabız sistemiyle birlikte bu platformdan son 4 yılda 202 bin 215 kişinin organ bağışında bulunduğu kaydedildi.


‘Türkiye organ naklinde yüzde 72’lik oranla ikinci sırada’


Ajans Press ve PRNet’in Ipsos verilerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye’nin organ bağışı duyarlılığında yüzde 72’lik bir oranla ikinci sırada olduğu gözlemlendi. Listenin birinci sırasında yüzde 74 ile Hindistan’ın liderliği göğüslediği görülürken, ikinci olan Türkiye’ye yüzde 72’lik bir oranla İspanya’nın eşlik ettiği kaydedildi. Yüzde 70’lik oranla Brezilya’nın dördüncü sırada yer aldığı listede, yüzde 69 ile Kanada’nın beşinci sırada saptandı. Raporda organ bağışına en duyarlı olan diğer ülkeler de açıklanırken, ilk 10’a giren diğer ülkeler sırasıyla Avustralya, Birleşik Krallık, İtalya, ABD ve Çin olarak belirlendi. Organ bağışı konusunda dünyaya örnek olan Türkiye’nin, son yıllardaki bu gelişimiyle beraber kısa süre içerisinde liderliği göğüsleyeceği öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:04
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