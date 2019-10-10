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Türkiye operasyonu başlattı, ses İsrail'den geldi! Netanyahu'nun oğlundan şaşırtmayan paylaşım

Terör devleti İsrail'in devlet başkanı Binyamin Netenyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Kürdistan paçavrasının fotoğrafını, "Free Kurdistan" notuyla paylaştı.

10 Ekim 2019 Perşembe 12:53
Türkiye operasyonu başlattı, ses İsrail'den geldi! Netanyahu'nun oğlundan şaşırtmayan paylaşım

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyonları, terör devleti İsrail'i rahatsız etti. Türkiye'nin çatıştığı teröristlerin arkasında Siyonist İsrail'in olduğu, katil Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu eliyle bir kez daha tescillendi. 

TSK'nın, İsrail projesi olan Kürdistan hayali kuran teröristlere yönelik operasyonu sonrası, terör yanlıları sosyal medyada Türkiye'ye tepki gösterirken, teröristleri korumaya çalıştı.

Terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyau, Kürdistan paçavrasının fotoğrafını paylaşarak, "Free Kurdistan" notunu düştü.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 12:53
  1. Yair Netanyahu
  2. Binyamin Netanyahu
  3. İsrail
  4. PKK
  5. Kürdistan

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  • misafirmisafir9 dk önce
    .......siz....

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