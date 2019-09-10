ANKARA (AA) - Türkiye Zeka Vakfınca (TZV), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası"nın il finalleri 19 Ekim'de, bölge finalleri ise 16 Kasım'da yapılacak.

TZV'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın desteğiyle öğrencilerin düşünme, karar verme, problem çözme becerilerini geliştirmek ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırmak amacıyla düzenlenen, "Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası" için 2 Eylül'de başlayan başvurular 11 Ekim'e kadar devam edecek.

Türkiye genelinde devlet okulları ve özel okulların takım olarak katılabilecekleri şampiyona, ilkokul 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencileri ile ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik üç farklı kategoride düzenlenecek.

Okullar, tüm kategorilerde ya da uygun gördükleri kategoride en fazla bir takımla şampiyonaya katılabilecek.



- İl, bölge ve Türkiye finalleri yapılacak

Okul seçmeleri ile dört aşamada yapılacak şampiyonanın il finalleri, 19 Ekim'de internet üzerinden, bölge finalleri ise 16 Kasım'da İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Adana, Erzurum ve Gaziantep illerinde yazılı olarak yapılacak.

Şampiyona, 21 Aralık Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecek yazılı final sınavı ve ödül töreni ile sona erecek.

Yarışmada her kategoride ilk üç dereceye giren okullara kupa, öğrencilerine ve öğretmenlerine ise madalya verilecek. Türkiye finalinde yarışan tüm okullar, öğrencileri ve öğretmenleri de başarı belgesi alacak.

Şampiyonaya katılmak isteyenler, "sampiyona.tzv.org.tr" internet adresi üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

