  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye Okçuluk Federasyonu faaliyetleri için Kovid-19 taahhütnamesi şartı
Spor

Türkiye Okçuluk Federasyonu faaliyetleri için Kovid-19 taahhütnamesi şartı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 13:17:32 -
Türkiye Okçuluk Federasyonu faaliyetleri için Kovid-19 taahhütnamesi şartı

ANKARA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uyarıları kapsamında federasyonun Kovid-19 protokolü çerçevesinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020 faaliyet programında yer alan her türlü etkinliğe katılacak sporcu ve antrenörlerin Türkiye Okçuluk Federasyonu Kovid-19 Taahhütnamesi'ni doldurması gerekiyor.

Bu taahhütnameyi kendi adına doldurmamış sporcu ve antrenörlerin federasyonun faaliyetlerinde yer almasına izin verilmeyecek. Ayrıca tüm antrenörlerin kulüp ve iletişim bilgilerini de güncellemeleri istendi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi
Gündem

Yunan ordusundan tehlikeli provokasyon! Bu fotoğraf yeni çekildi

Avrupa’dan aldığı destekle Akdeniz’de provokasyon girişimlerine devam eden Yunanistan son olarak asker konuşlandırması yasak olan Meis adası..
Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı
Gündem

Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle birçok kesimin tepkisini çeken Murat Övüç, Marmaris'ta bir vatandaş tarafından dövüldü. ..
Yorum yağdı... Binali Yıldırım bakın hangi türküyü paylaştı
Siyaset

Yorum yağdı... Binali Yıldırım bakın hangi türküyü paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım Erzincan'da vatan hasreti gideriyor. Yıldırım Twitter hesabından Dumanlı Yaylası'ndaki..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı