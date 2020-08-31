Türkiye Okçuluk Federasyonu faaliyetleri için Kovid-19 taahhütnamesi şartı

ANKARA (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm faaliyetlerinin Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın uyarıları kapsamında federasyonun Kovid-19 protokolü çerçevesinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020 faaliyet programında yer alan her türlü etkinliğe katılacak sporcu ve antrenörlerin Türkiye Okçuluk Federasyonu Kovid-19 Taahhütnamesi'ni doldurması gerekiyor.

Bu taahhütnameyi kendi adına doldurmamış sporcu ve antrenörlerin federasyonun faaliyetlerinde yer almasına izin verilmeyecek. Ayrıca tüm antrenörlerin kulüp ve iletişim bilgilerini de güncellemeleri istendi.







