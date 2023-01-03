Türkiye o dev adımı attı! Yenilenebilir enerjide Türkiye'nin başarısı kanıtlandı: İlk deniz üstü rüzgar enerjisi santrali

Yavuz, ODTÜ İnşaat Mühendisliği, Durham University ve İZKA iş birliği ile düzenlenen "Türkiye'de Deniz Üstü Rüzgar ve Yüzer Güneş Enerjisi Çalıştayı"nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yakın zamanda deniz üstü rüzgar enerjisine yönelik bir hedef açıkladığını anımsattı.

Bu kapsamda, Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisinde 2035 yılı için 5 gigavatlık bir hedefinin bulunduğunu aktaran Yavuz, "İZKA olarak İzmir'in rüzgar enerjisi alanında çok ciddi bir üstünlüğe sahip olduğunu düşünüyoruz ve bu kapsamda da çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Ajans olarak temennimiz Türkiye'de nasıl ki rüzgar enerjisi santrali 1990'lı yılların sonunda ilk defa İzmir'de kurulduysa, deniz üstünde de yine İzmir'de bunun başlangıcını yapmak." diye konuştu.

- "YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRKİYE'YE BAŞARISI KANITLANMIŞ BİR YOL SUNUYOR"

Durham University Mühendislik Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ashraf Osman, ODTÜ ile yürüttükleri "Türkiye için Yüzer Hibrit Yenilenebilir Enerji Sistemleri" projesinin British Council ve TÜBİTAK tarafından da desteklendiğini söyledi.

Projenin, Türkiye'nin her yıl yüzde 8 büyüyen enerji ihtiyacının karşılanması için olduğunu belirten Osman, "Türkiye, OECD ülkeleri arasında enerji ihtiyacı en fazla büyüyen ülke konumunda bulunuyor. Yenilenebilir enerji ise bu süreçte karbon salımının azaltılmasında Türkiye'ye başarısı kanıtlanmış, kendi geliştirdiği bir yol sunuyor." diye konuştu.

Osman, bu nedenle projelerinde Türkiye'de kombine hibrit yüzer rüzgar ve güneş santralleri için uygun yerlerin ve uygun sistemlerin belirlenmesini hedeflediklerini dile getirdi.

- "YATIRIM MALİYETLERİNDE 2040'A KADAR YÜZDE 50'YE YAKIN AZALMA ÖNGÖRÜLÜYOR"

İZKA Yatırım Tanıtım ve Destek Uzmanı Sencer Özen, ajans tarafından karasal rüzgar enerjisindeki hedeflerin deniz üstüne de taşınmasına yönelik faaliyetlerinin karşılık bulmaya başladığını ifade etti.

Deniz üstü rüzgar enerjisinin hem bölgesel kalkınmada hem iş gücü piyasasının oluşturulmasında önemli fırsatlar sunduğuna işaret eden Özen, şunları kaydetti:

"Deniz üstü rüzgar enerjisinde yatırım maliyetleri düşmeye başladı ve bu projeler artık yapılabilir hale geldi. Bu sektörde yatırım maliyetlerinde 2040'a kadar yüzde 50'ye yakın azalma öngörülüyor. Biz de Dikili ve Aliağa tarafında iki adanın kiralanması yoluyla bir yıllık rüzgar ölçümlerinin yapılması için çalışmalarımızı hızlandırdık."