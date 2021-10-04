Türkiye, topladığı 11 puanla grupta 3. sırada yer alırken, Norveç lider Hollanda'nın ardından 13 puanla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye-Norveç maçının bilet fiyatları 1. kategori için 100, 2. kategori için 35 ve 3. kategori için 15 lira olarak belirlendi.

Avrupa Elemeleri G Grubu Türkiye maçları

Türkiye 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda mücadele ediyor. A Milli Takım gruptaki kalan maçlarına Norveç ile devam edecek. Türkiye maç fikstürü ise şu şekilde:

8 Ekim Türkiye / Norveç

11 Ekim Letonya / Türkiye

13 Kasım Türkiye / Cebelitarık

16 Kasım Karadağ / Türkiye

Türkiye Norveç maç kadrosu

A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş).

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), Hakan Çalhanoğlu (İnter), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Watford), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Yusuf Yazıcı (Lille).

Forvet: Burak Yılmaz (Burak Yılmaz), Kenan Karaman (Beşiktaş), Serdar Dursun (Fenerbahçe).