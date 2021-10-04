2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki grubundaki yedinci karşılaşmaya hazırlanırken, Türkiye Norveç maçını trübünde izlemek isteyen futbolseverler de Türkiye-Norveç maçı bilet fiyatlarını merak ediyor. Peki Türkiye Norveç maç bilet fiyatları Türkiye Norveç maç biletleri ne kadar?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. haftasında Türkiye ile Norveç mücadele edecek. Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak Türkiye - Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Türkiye-Norveç maçı biletleri

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, seyirci kapasitesinin yüzde 50'si oranında ev sahibi seyirciler için satışa sunulan biletler, "www.passo.com.tr", Passo Mobil Uygulama ve maçın oynanacağı Ülker Stadı passolig gişelerinden satın alınabilecek.

Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak. Türkiye-Norveç maçının bilet fiyatları 1. kategori için 100, 2. kategori için 35 ve 3. kategori için 15 lira olarak belirlendi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu Türkiye maçları ne zaman?

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu

1- Hollanda / 13 puan

2- Norveç / 13 puan

3- Türkiye / 11 puan

4- Karadağ / 8 puan

5- Letonya / 5 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sonuçları