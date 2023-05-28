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Siyaset Türkiye nefesini tuttu! İlk sonuçlar geliyor
Siyaset

Türkiye nefesini tuttu! İlk sonuçlar geliyor

Yeniakit Publisher
2023-05-28 17:00:00 - 2023-05-28 18:23:45
Türkiye nefesini tuttu! İlk sonuçlar geliyor

Türkiye tercihini yaptı. İkinci tur seçimleri tamamlandı, saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı. Sonuçlar birazdan açıklanacak. Ülke genelinde sonuçları sizinle paylaşacağız.

 yeniakit.com.tr 

Türkiye tarihi seçimleri arkasında bıraktı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi saat 17:00 itibariyle tamamlandı; sandıklar kapandı.

Ülke genelinden sonuçlar gelmeye başladı.

Buna göre;

Açılan sandık; %49.39
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Recep Tayyip Erdoğan: %56,36

Kemal Kılıçdaroğlu: %43,64

Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı il sayısı: 55

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı il sayısı: 26

…Bu sayfa sürekli güncellenecektir…

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