Dünya Türkiye ne hale geldi böyle! Pilates salonunda Ramazan'la dalga geçtiler
Dünya

Türkiye ne hale geldi böyle! Pilates salonunda Ramazan'la dalga geçtiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye ne hale geldi böyle! Pilates salonunda Ramazan'la dalga geçtiler

Ramazan ayına saatler kala sosyal medyada tepki çeken görüntüler kayda geçti. Bir pilates salonunda ilahi eşliğinde Ramazan'la dalga geçilen görüntülerle ilgili İçişleri ve Adalet bakanlıklarına çağrı yapıldı.

Ramazan ayına saatler kala sosyal medyada tepki çeken görüntüler kayda geçti. Bir pilates salonunda ilahi eşliğinde Ramazan'la dalga geçilen görüntülerle ilgili İçişleri ve Adalet bakanlıklarına çağrı yapıldı.

Ramazan ayına saatler kala sosyal medyada tepki çeken görüntüler kayda geçti. Bir pilates salonunda eğitim yapıldığı esnada çekilen görüntüler fonda ilahi çalınarak paylaşıldı ve "Ramazan'da üyelerim pilatese ara vermesin diye uyguladığım tarife" notu düşüldü. Büyük tepkiye sebep olan görüntülerle ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulunuldu.

Paylaşımın mübarek Ramazan-ı Şerif ayına saatler kala provokasyon ve Müslümanları kışkırtmak için yapıldığı iddia ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

1
