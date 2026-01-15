  • İSTANBUL
Türkiye NATO'ya sattı ses Yunanistan'dan geldi: Birbirlerine girdiler!

Türkiye’nin savunma sanayii devi HAVELSAN, NATO’nun "merkezi sinir sistemi" olarak bilinen kritik yazılım ihalesini kazandı. Türk mühendislerinin geliştirdiği sistemin tüm NATO unsurlarında kullanılacak olması Atina’yı birbirine kattı. Yunan siyasetçiler, "Savunma sırlarımız Türklerin eline geçecek" diyerek hükümete bayrak açtı.

Türk savunma sanayisinin küresel yükselişi, NATO koridorlarından sonra Yunanistan siyasetini de karıştırdı. HAVELSAN, NATO'nun hava, kara ve deniz unsurlarının birbiriyle aynı dili konuşmasını sağlayan "Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı" için imzayı attı. 

NATO'nun HAVELSAN ile imzaladığı yazılım sözleşmesi Yunanistan'da hükümete yönelik eleştiriye yol açtı.

NATO, modern orduların "merkezi sinir sistemi" olarak tanımlanan ve havada, karada, denizde bulunan tüm dost unsurların birbirleriyle aynı dili konuşmasını ve aynı resmi görmesini sağlayan Taktik Data Link Yönetim Merkezi Ağ Planlama Yazılımı için HAVELSAN ile sözleşme imzaladı.

⁠Bu yazılım sayesinde ihbar ve komuta kontrol merkezleri, havadan erken ihbar uçakları, savaş uçakları, gemiler, radar sistemleri ve kara unsurları, füze sistemleri birbirleriyle sürekli veri konum, hedef bilgisi, radar izi gibi bilgileri paylaşıyor.

HAVELSAN'ın bu ihracat başarısı Yunan siyasetinde gündem konusu oldu. Yunan siyasetçi, Eski Avrupa Parlamentosu Milletvekili Giorgos Kyrtsos, Yunan hükümetini Türkiye'nin teknolojik hamlelerine karşı "yetersiz kalmakla" veya "stratejik hatalar yapmakla" eleştirdi.

HAVELSAN'ın NATO ile yazılım anlaşmasına dikkati çeken Kyrtsos, bu durumun Yunanistan'ın savunma sırları için bir risk oluşturabileceğini iddia etti.

Kyrtsos, Yunan hükümetine, Türkiye'nin bu alandaki yükselişine karşı daha dikkatli olması gerektiği konusunda eleştiri yöneltti. Kyrtsos, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin savunma sanayisindeki teknolojik gelişiminin bir göstergesi de Türk HAVELSAN'ın, doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı olarak, NATO ile imzaladığı sözleşmedir. Bu sözleşme erken uyarı uçakları, savaş uçakları, savaş gemileri, radar sistemleri, kara birimleri ve füze sistemleri arasındaki iletişim koordinasyonunu destekleyecek yazılımın tedarikini kapsamaktadır. NATO ile Yunan koordinasyonu için Türk yazılımı kullanılması, savunma sistemimizin gizli bilgilerine sızılması konusunda yüksek bir Türk nüfuzu olasılığı anlamına gelmektedir. Türkiye'nin savunma teknolojisi ve savaş sanayi meselelerinde NATO ve Avrupa düzeyindeki ilerleyişi, hükümet liderliğini düşündürmelidir."

