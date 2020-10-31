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Spor Türkiye MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası heyecanı Konya'da yaşanacak
Spor

Türkiye MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası heyecanı Konya'da yaşanacak

Yeniakit Publisher
2020-10-31 19:24:52 -
Türkiye MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası heyecanı Konya'da yaşanacak

ANKARA (AA) - Türkiye MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası, Konya'da düzenlenecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre, 7 Kasım Cumartesi günü şampiyonanın teknik toplantısı yapılacak.

Yarışlar ise kadınlar ve erkeklerde 8 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Şampiyona gençler kategorisinde saat 10.00, büyüklerde ise saat 13.00'te start alacak.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm katılımcıların yarıştan 48 saat önce yapılmış PCR testinin sonucuyla şampiyonaya gelmesi gerekiyor.

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