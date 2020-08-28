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Spor Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan çevrim içi hakem kursu
Spor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan çevrim içi hakem kursu

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:56:45 -
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan çevrim içi hakem kursu

ANKARA (AA) - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF), aday hakem kursunu 12-13 Eylül tarihlerinde çevrim içi düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TMPF Merkez Hakem Kurulu Başkanı İrfan Arguz ile üyeler Mehmet Öztürk ve Nuran Kayabaşı tarafından verilecek aday hakem kursu, "Zoom" uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

Eğitimler, "Giriş ve hakem kurs prensiplerinin anlatımı", "Modern pentatlonun tanımı", "Federasyon başkanı seçimi ve görevleri", "İl temsilcisi seçimi ve görevleri", "Hakem statü ve kategorileri", "Hakemlerin görev ve sorumlulukları", "Yüzme, laser run, eskrim, binicilik, biathle ve triathle kuralları, puanlama sistemleri", "Masterler etkinlik kuralları", "Okul biatlonu yarışma kuralları" ve "Genel değerlendirme" konu başlıklarında verilecek.

Aday hakemler, kursa katılım için gerekli belgelerini 10 Eylül Perşembe günü mesai bitimine kadar "[email protected]" adresine iletebilecek.


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