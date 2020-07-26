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Spor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara'da yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 09:53:48 -
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Ankara'da yapıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) Yönetim Kurulu, Ankara'da toplandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde normalleşme çalışmalarını değerlendirmek üzere Ankara Binicilik İhtisas Kulübünde bir araya geldiği ifade edildi.

TMPF Başkanı Veli Ozan Çakır'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemde bulunan idari ve teknik konuların da ele alındığı aktarıldı.


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