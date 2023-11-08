  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cihat Yaycı'dan Türkiye'ye şok eden Rusya uyarısı: İsrail ile gizli anlaşmaları var aman dikkat edelim

Hangi ittifakı destekleyecek? DSP yerel seçim kararını açıkladı

Meral Akşener'den CHP'ye salvolar! "Bizi ilgilendirmez"

John Kirby’e ayarı verdiler! Hamas'tan ABD'ye tokat gibi cevap

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in hayallerini yıktı! 'Şimdi ne yapacağız?' diye tartışıyorlar

Herkes şokta! 35 yaşındaki ünlü oyuncu odasında ölü bulundu

Ekonomik fırsat mı? Birleşik Krallık çağrıda bulundu

Terörün korkulu rüyası Ali Yerlikaya yeni bombayı açıkladı

Bu kampanyayı kaçıranlar oturup dizlerini dövecek! Hyundai’nin yeni fiyatları şok etti! İnsanlar kapısında kuyruk olacak

Cem Küçük az önce Türkiye'ye kötü haberi verdi! Zam geliyor
Dünya Türkiye, Mısır'a sağlık yardım gemisi gönderecek
Dünya

Türkiye, Mısır'a sağlık yardım gemisi gönderecek

Yeniakit Publisher
2023-11-08 17:02:00 -
Türkiye, Mısır'a sağlık yardım gemisi gönderecek

Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye yardım amacıyla içinde sahra hastaneleri, ilaç, ambulans ve sarf malzemeleri bulunan sağlık yardım gemisini Mısır'a gönderecek.

Sağlık Bakanlığı, Gazze'ye yardım amacıyla içinde sahra hastaneleri, ilaç, ambulans ve sarf malzemeleri bulunan sağlık yardım gemisini Mısır'a gönderecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından Gazze'ye yardım için gönderilecek gemi, yarın saat 14.00'te İzmir Alsancak Limanı'nda yüklenmeye başlanacak.
Gemide, ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri olan, her türlü iklim şartlarına dayanıklı, tam donanımlı Konstrüksiyonlu Tip Ağır İklim Sahra Hastaneleri ile tam donanımlı şişirilebilir tip Sahra Hastaneleri ve bu hastanelerde kullanılmak üzere tıbbi ilaç ve sarf malzemeleri yer alacak.

Bunun yanı sıra 20 adet tam donanımlı ambulans ve UMKE araçları ile sağlık tesislerine enerji desteği için jeneratörler de gönderilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23