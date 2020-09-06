Türkiye, M.I.C.E. sektöründe lider ülkeler arasında olabilir

İSTANBUL(AA) - FURKAN GENÇOĞLU - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) M.I.C.E. İhtisas Başkanı Hüseyin Kurt, iyi bir pazarlama, ekip ve çalışmayla başta İstanbul olmak üzere diğer destinasyonları dünyanın uluslararası kongre, toplantı, etkinlik merkezi haline getirmenin ana hedefleri olduğunu belirterek, "Gerekli devlet desteğini almamız halinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ülkemiz, uluslararası alanda M.I.C.E. sektöründe lider ülkeler arasında ilk sıralarda olabilecektir." dedi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, M.I.C.E (Meetings, Incentives, Congress, Events & Exhibitions) sektörü olarak geçmişte olduğu gibi her zaman üretmeye, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Kurt, "İyi bir pazarlama, ekip ve çalışmayla başta İstanbul olmak üzere diğer destinasyonlarımızı dünyanın uluslararası kongre, toplantı, etkinlik merkezi haline getirmek ana hedefimizdir. Gerekli devlet desteğini almamız halinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ülkemiz, uluslararası alanda M.I.C.E. sektöründe lider ülkeler arasında ilk sıralarda olabilecektir." şeklinde konuştu.

Mart ayı ortasından itibaren faaliyetlerin gerçekleştirilemediğini, bu dönemde vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı gibi uygulamaların sektöre nefes aldırdığını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Sektörün tekrar ayağa kalkabilmesi, sektör bileşenleri için kısa çalışma ödeneğinin 2020 sonuna kadar devam ettirilmesi gerekiyor. Sektör bileşenleri için asgari ücret teşvikinin Kovid‐19 salgınının etkileri geçene kadar 2 katına çıkarılması elzemdir. Ertelenen kredi borçlarının vadesi gelmiş olsa bile sektörel faaliyetlerin başlayamaması nedeniyle yeniden yapılandırılması büyük önem taşıyor. Sektör bileşenlerinin bozulan nakit akışlarının düzelebilmesi için uzun vadeli sıfır faizli ve teminatsız KGF ve Hazine garantili ilave kredi imkanları ile diğer bankalardan kredi desteklerinin sağlanması ve kredi kullanım koşullarının kolaylaştırılarak sürecin hızlandırılması sağlanmalıdır. SGK, KDV, muhtasar ödemelerinin en az 1 yıl olmak üzere ertelenerek takip eden yıldan itibaren yapılandırılması sağlanmalıdır. Kurumlar vergisi ve gelir vergisi tahakkuk ödemelerinin en az 1 yıl olmak üzere faizsiz olarak ertelenmesi ve ödemelerin takip eden yıldan itibaren yapılandırılması gerekmektedir."





- "Öyle bir tablo olsun ki yıllar sonra yine hayranlıkla bakalım"





Hüseyin Kurt, M.I.C.E. endüstrisinin istihdam açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, "Sektörümüze 150 bin kişi doğrudan, 600 bin kişi ise dolaylı yoldan katkı sağlıyor. Yılda 70 binden fazla organizasyonun gerçekleştirildiği toplam 8 milyar dolara yakın aktif büyüklüğü olan bir sektörüz. 50'den fazla sektör ile ticari ilişkimiz var. Yerel ve şehir ekonomilerini besliyor; sürdürülebilir turizme ve kalkınmaya en büyük desteği veriyoruz. Her daim yenilikçi, nitelikli, sektörün ve ülkemizin tanıtım yüzü, gelir grubu yüksek misafir profiline hizmet veren koca bir sektör ve ekosistemiz." ifadelerini kullandı.

M.I.C.E. endüstrisinin, yegane döviz kaynakları olan ihracat ve turizmin performansı için büyük önem taşıdığına işaret eden Kurt, şunları kaydetti:

"Önlem alınmaması halinde mart ortalarından bu yana tüm faaliyetleri durmuş olan bu sektörlerde yüzlerce firmanın kapanacağı, yüz binlerce nitelikli personelin işsiz kalacağı öngörülmektedir. Kimsenin bu tabloyla karşılaşmak istemeyeceğini düşünüyorum. Özel sektör, devlet el ele vererek bu tabloyu, turizm sektörüne, M.I.C.E. sektörüne yakıştığı gibi rengarenk, capcanlı yapalım. Öyle bir tablo olsun ki yıllar sonra yine hayranlıkla, umutla ve 'helal olsun' diyerek, saygı duyarak bakalım."



