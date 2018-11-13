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Türkiye masadan kalkmıştı! İtalya'dan açıklama

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'ndan çekin Türkiye ile ilgili İtalya Başbakanı Giuseppe Conte açıklama yaptı. Conte, Türkiye'nin çekilmesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

13 Kasım 2018 Salı 19:08
Türkiye masadan kalkmıştı! İtalya'dan açıklama

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Türkiye'nin İtalya'da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'ndan çekilmesinden dolayı "üzgün olduğunu" söyledi.

"Basın açıklamasında İtalya aleyhinde bir söylem görmedim"

Conte, konferansın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin konferanstan çekilmesine ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı konferansı terk ettiği için üzgünüm. Kendisinin (Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay) basın açıklamasını okuduğumda İtalya aleyhinde bir söylem görmedim." ifadelerini kullandı.

Giuseppe Conte, "Kabul etmeliyiz ki bu tarz kararlarla sonuçlanan özel hassasiyetler olabilir." dedi.

Türkiye, Libya Konferansı'ndan çekilme kararı almıştı

Konferansa Türkiye'yi temsilen katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye'nin "derin hayal kırıklığıyla" Libya Konferansı'ndan çekildiğini kaydetmiş, "Bu sabah bazı taraflar arasında düzenlenen gayri resmi toplantı ve bunların Akdeniz bölgesindeki başlıca aktörler olarak sunulması, bizim şiddetle karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır." demişti.

 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 19:08
  1. italya
  2. Türkiye
  3. çekilme
  4. libya konferansı
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