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Spor Messi'ye karşı 3 Türk
Spor

Messi'ye karşı 3 Türk

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Messi'ye karşı 3 Türk

Kolombiya’yı penaltılarla eleyen Teknik Direktör Murat Yakın, İsviçre’yi 72 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası çeyrek finaline taşıdı ve Arjantin’le eşleşti. Türk asıllı Zeki ve Eray da kadroda yer alıyor

Kolombiya’yı penaltılarla eleyen Teknik Direktör Murat Yakın, İsviçre’yi 72 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası çeyrek finaline taşıdı ve Arjantin’le eşleşti. Türk asıllı Zeki ve Eray da kadroda yer alıyor

Üç Türk, İsviçre’yi 72 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası çeyrek finaline taşıdı. Teknik Direktör Murat Yakın, 1994-2004 arasında İsviçre Milli Takımı’nda forma giydi. Teknik direktör olarak da İsviçre’yi 2022 Dünya Kupası, EURO 2024 ve 2026 Dünya Kupası’na taşıdı. Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Murat Yakın’ın yanı sıra İsviçre’de iki de Türk asıllı futbolcu forma giyiyor.

 

ZEKİ’NİN BABASI RİZELİ

İsviçre forması giyen Zeki Amdouni ve Eray Cömert şimdi Messi’ye karşı çeyrek final ma- çına çıkma heyecanı yaşıyor. Benfica’nın Burnley’den kiraladığı Zeki, 2000 doğumlu bir sol kanat. Babası Rize, Fındıklılı bir Türk, annesi ise Tunuslu. Son olarak Valencia’da oynayan ve şu an kulüpsüz olan Eray Cömert ise 1998 doğumlu bir stoper. Şimdi bu üçlü heyecanla pazar günkü Arjantin maçını bekliyor.

YENİLMEZ DEĞİLLER

Murat Yakın, “Arjantin yenilmez değil” diyerek, Messi’ye meydan okudu ve şunları söyledi: “Dünya Kupası’na katılan en iyi İsviçre takımı olmak istedik ve tarih yazdık. Son şampiyona karşı oynamak eşsiz bir fırsat. Elbette şampiyonu yenmeye çalışacağız. Arjantin harika bir takım. Çok güçlü oyuncuları, iyi bir teknik direktörleri var ve nasıl oynadıklarını biliyoruz. Messi’ye sahipler, en iyisi o.”

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