Trump'tan Ankara zirvesine tam not: Erdoğan muazzam iş çıkardı

NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Zirveyi başarıyla tamamladık, o salonda büyük bir dostluk ve samimiyet vardı." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının hemen her bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Trump, "NATO Zirvesi harikaydı, Erdoğan harika biri, güçlü bir lider." dedi. Görüşmelerde 'yüzde 5 savunma harcaması' hedefini konuştuklarını da belirten Trump, "Üyeler bu hedefe hızla ulaşmalı. Daha fazla savunma tesisi şart." diye konuştu.

Trump zirvenin ev sahibi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek ‘’Çok başarılı bir zirveyi tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir lider. Uzun süredir dostum. Çok güçlü bir lider. Çok güçlü bir kişiliği var. Harika bir iş çıkardı.'' dedi.

‘’ZİRVEDE BAŞARILI GÖRÜŞMELER YAPTIK''

ABD Başkanı, NATO toplantısında muazzam bir birlik olduğunu belirterek ''O salonda gerçekten büyük bir sevgi vardı. Basın mensuplarının görememesi çok kötü oldu. Zirvede yapıcı görüşmeler yaptık.'' dedi.

İttifaka en büyük katkı yapan ülke olduklarını söyleyen Trump ''Buradaki kararlılığımız sürecek.'' dedi.

Zirvede varılan savunma anlaşmalarına değinen Trump, savunma alanında üretimin hızlandırılması gerektiğini söyledi. Trump ayrıca en iyi dron teknolojisine sahip olduklarını belirtti.

''İRAN SAVAŞI ASKERİ AÇIDAN BAŞARILI''

Trump, İran savaşının askeri açıdan 'harika' sonuçlandığını belirterek ''Hava kuvvetleri ve gemileri gitti.'' dedi.

ABD Başkanı ayrıca İran'ın bir numaralı hedefi olduğunu da öne sürdü ve ''İran'da birinci, ikinci seviyedeki liderler gitti. Bunlar üçüncüler ve daha rasyoneller. İran liderleriyle anlaşma yapmak istediğimden emin değilim.'' dedi.

Kendisi olmasaydı İran'ın nükleer silaha sahip olacağını öne süren Trump, ''Ben olmasaydım İsrail olmazdı.'' dedi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Erdoğan harika biri, çok güçlü bir lider. NATO Zirvesi harikaydı, Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

Zirveyi başarıyla tamamladık, o salonda büyük bir dostluk ve samimiyet vardı.

İran'ı yok ettik, donanmaları denizin dibinde, uçak pistlerini de yok ettik. İran'ın muharebe kabiliyeti azaldı.

NATO'ya en büyük katkıyı ABD veriyor. Dünyanın açık ara en güçlü ordusuna sahibiz.

Görüşmelerde 'yüzde 5' hedefini konuştuk. Üyeler bu hedefe hızla ulaşmalı, savunma harcamaları artırılmalı. Daha fazla savunma tesisi şart.

Saldırı mühimmatlarının üretilmesi için yolu açıyoruz.

ABD en iyi dron teknolojisine sahip.

Sosyal medyada da başarılıyım, TikTok'ta ilk sıradayım.

Yapay zekada Çin'den daha iyiyiz."