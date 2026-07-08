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Gündem Silivri'den korsan kayıt alıp paylaşanlara soruşturma
Gündem

Silivri'den korsan kayıt alıp paylaşanlara soruşturma

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Silivri'den korsan kayıt alıp paylaşanlara soruşturma

Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanığın yargılandığı İBB soruşturmasına yönelik davada, yetkisiz şekilde ses ve görüntü kaydederek, bunları sosyal medya hesabından paylaşan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının bugünkü duruşmasında görüntü ve ses kaydı alıp sosyal medya hesabından paylaşan kişiler hakkında resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki 1 No’lu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca TCK 286. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştır." 

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Yorumlar

Koray

İçeriye telefon almayın kardeşim hu kadar basit, telefonunu vermek istemeyenleri de içeri almayın defolup gitsin

Ekoyan ekremyan rumoğlu hiç korkusu yok ki

Zaten ekoya demişler takip ediliyorsun izleniyorsun adam dahada agresifleşerek başsavcıyı ve çocuklarını tehdit etme cüretine kadar gitmiş. Şikayet ettiği adamları bugün Ankara,ya geldiler özgür efendi biriyle görüşüp şikayet etseydi. BUNLAR ADAM OLMAZ BUNLARDAN BU MEMLEKETE HAYIR GELMEZ.
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