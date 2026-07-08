Silivri'den korsan kayıt alıp paylaşanlara soruşturma
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Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanığın yargılandığı İBB soruşturmasına yönelik davada, yetkisiz şekilde ses ve görüntü kaydederek, bunları sosyal medya hesabından paylaşan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasının bugünkü duruşmasında görüntü ve ses kaydı alıp sosyal medya hesabından paylaşan kişiler hakkında resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki 1 No’lu duruşma salonunda görülen bugünkü duruşması esnasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edilmiştir. Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca TCK 286. maddesi kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştır."
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