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Gündem Tahran'dan katil Trump'a tokat gibi cevap! Garibabadi meydan okudu: Katil Trump sadece güç dilinden anlar!
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Tahran'dan katil Trump'a tokat gibi cevap! Garibabadi meydan okudu: Katil Trump sadece güç dilinden anlar!

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Tahran'dan katil Trump'a tokat gibi cevap! Garibabadi meydan okudu: Katil Trump sadece güç dilinden anlar!

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nde küstahça tehditler savurarak "İran'ı bu akşam çok sert vuracağız" diyen büyük şeytan ABD'nin Başkanı Donald Trump'a, Tahran yönetiminden tokat gibi bir cevap geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, küresel haydutluğa soyunan Trump'ın tehditlerine karşı çok sert bir üslupla meydan okuyarak, "Katil Trump ile anladığı dilden konuşmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik yeni saldırı açıklaması hakkında, "Katil Trump ile anladığı dilden konuşmak gerekiyor." dedi.

Garibabadi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Trump’ın İran'a yönelik saldırı tehdidini bir güç gösterisi değil, "yıllardır zorbalık ve yaptırımlara rağmen İran'ı dize getirmeyi başaramayan bir politikanın yenilgi itirafı" olarak nitelendiren Garibabadi, "Katil Trump ile anladığı dilden konuşmak gerekiyor; görünüşe göre güç dilinden daha iyi anlıyor." dedi.

ABD Başkanı Trump, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesindeki konuşmasında, İran'a yönelik bugün yeni bir saldırı düzenleyebileceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basına değerlendirmelerde bulunmuş, "Dün gece onları çok sert vurduk. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız." ifadelerini kullanmıştı.​​​​​​​

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